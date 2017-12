3 recetas para hacer una pizza de lo más sana Estas recetas no te harán engordar FRAN JUSTICIA Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:53

Navidad es una época en la que solemos despreocuparnos un poco de nuestra alimentación, total, los polvorones y el turrón ya están haciendo su trabajo.

Sin embargo, como estamos en Navidad no queremos privarte de absolutamente nada, así que lejos de realizar un alegato para que abandones el placer de comer pizza, nos hemos puesto a investigar y hemos averiguado varias recetas de pizzas saludables con las que no ganarás peso, ¿qué te parece? Pon atención y sigue leyendo, ya que a continuación te vamos a hablar de ellas, así después no tendrás excusa para aprovechar el código descuento Deliveroo de Descuentos Ideal para disfrutar de comida italiana desde 10 euros. ¡Qué aproveche!

1. Marinera

Cuando hablamos de pescado en la pizza sólo hay dos opciones posibles: o te encanta o la odias. Sí, exactamente igual que ocurre con la pizza que lleva piña. No obstante, gracias a la inclusión de pescado en nuestra pizza estamos equilibrando el consumo de proteínas e hidratos, por lo que te lo recomendamos sin duda. Esta pizza lleva tomate triturado, gambas, mejillones, cebolla, dientes de ajo, perejil fresco y orégano.

2. Con rúcula

A priori puede parecerte una pizza sosa, pero te aseguramos que el sabor es inmejorable. Además, no solo de plantas vive el hombre, por lo que no podía faltar varias lonchas de jamón York para acompañar este manjar. El mismo se compone de tomate triturado, queso light rallado, hojas de rúcula, pimiento verde, jamón York y orégano. Su base es muy similar a la de la conocida pizza ‘Margarita’, pero en este caso incorporamos la rúcula y el pimiento verde para aportar un matiz único a su sabor.

3. A base de verdura

Si no quieres engordar y tampoco quieres perder peso está es la alternativa ideal para ti, ya que esta pizza a base de verduras como la berenjena es la opción perfecta para disfrutar del placer de comer pizza sin necesidad de engordar. La misma lleva tomate triturado, queso light, berenjena, pimiento rojo, pimiento amarillo, orégano y si quieres añadir mayor cantidad de proteínas también puedes incorporar a la receta huevo, ya sea duro o hilado.