Rebajas en Carrefour: ordenadores y moda a mitad de precio El gran almacén pone en marcha esta campaña de precios especiales hasta final de mes FRAN JUSTICIA Martes, 9 enero 2018, 08:23

La Navidad ha podido llegar a su fin, sí, pero los gastos imprevistos tal parece que no, y es que muchas personas esperan precisamente a las semanas que siguen a estas fiestas para hacerse con artículos a un precio mucho más económico, puesto que se celebran las conocidas rebajas de invierno.

Dichas rebajas afectan a una amplia variedad de productos, los cuales van desde ordenadores y móviles hasta artículos de alimentación, pasando por moda y hogar, por lo que no es de extrañar que algunos grandes almacenes, como por ejemplo Carrefour, se sumen a esta campaña de precios especiales con diversas ofertas jugosas para los consumidores.

Tal es así que ya puedes aprovechar las rebajas en Carrefour haciendo uso de los cupones descuento Carrefour de Descuentos Ideal, los cuales se mantendrá activos hasta final de mes, fecha límite para aprovechar estas rebajas de invierno.

Para facilitarte las compras, a continuación hemos hecho un breve resumen de todas las claves que necesitas conocer para no perderte nada de las rebajas de Carrefour, así que no dudes en seguir leyendo para comprar inteligente y al mejor precio.

30% de descuento en cepillos e irrigadores

¿Te has concienciado de lo importante que es lavarse los dientes de forma eficaz? Si estabas pensando en pasarte al cepillo eléctrico, pero no querías dejarte el bolsillo en el intento, ahora puedes aprovechar las rebajas de Carrefour para hacerte con este tipo de productos, así como también con irrigadores con un 30% de descuento. ¡No encontrarás una oferta igual!

Licuadora Kenwood JMP600WH con un 40% de descuento

Si eres más de tomar zumo en el desayuno, esta licuadora en oferta en Carrefour te va a venir genial. Es blanca y gris, cuenta con un exprimidor continuo, tiene capacidad de 1 L y colector de pulpa y funciona con 150W de potencia. ¿Su precio? Está rebajada al 40%, ¿necesitas algo más?

Moda al 50% de descuento

Los artículos textiles son algunos de los más aclamados durante las rebajas, algo que Carrefour sabe, por lo que no ha dudado en ofrecer diversos artículos de moda, calzado y complementos con descuentos de hasta el 50%, o lo que es lo mismo, a mitad de precio. Así, por ejemplo puedes llevarte unas botas Chelsea con un 40% de descuento. ¡Sólo hasta agotar existencias! Válido en hombre, mujer y niños.

3X2 en pijamas y homewear

¿Por primera vez en años no te ha caído un pijama por Papa Noel o Reyes y ahora no tienes ninguno? No te preocupes en absoluto, ya que puedes aprovechar las rebajas de Carrefour para hacerte no con uno, sino con hasta 3 pijamas por el precio de dos. ¡Sólo hasta el 15 de enero!

Hasta 25% en ordenadores

Si estabas pensando en renovar tu ordenador portátil este es el mejor momento, puesto que algunas marcas se encuentran rebajadas hasta un 25%. ¡Entra en la tienda online de Carrefour y descubre todos los modelos disponibles!