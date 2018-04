Más de un 25% de rebaja en el Xiaomi Mi A1, el móvil que revoluciona el mercado Aprovecha para hacerte con un terminal de gran calidad a un precio inmejorable IDEAL.ES Miércoles, 18 abril 2018, 11:14

No cabe duda de que este terminal está considerado como uno de los smartphones más destacados en la actualidad. Para muchos, se trata de uno de los móviles más versátiles del mercado. Con el Mi A1 Xiaomi ha conquistado Europa. No en vano, se trata del primero que viene equipado con Android puro, en concreto Android One, un sistema operativo completamente limpio pero plenamente funcional que en combinación con el núcleo del Mi A1 consiguen un terminal de gran calidad.

Características

-Un procesador octa-core a 2,2GHz, concretamente un Snapdragon 625

-Tarjet gráfica Adreno 506

-4GB de memoria RAM

- Pantalla de alta densidad (400 píxeles por pulgada) de 5,5″ y resolución Full HD.

-Cámara trasera de doble objetivo, ambos con sensor de 12MP

Tu descuento

El móvil se envía desde España, al tratarse de una tienda también nacional, tienes 2 años de garantía, sin historias de aduanas ni nada que se le parezca. Ahorras hasta 50 euros para un terminal que en su versión de 32GB cuesta 209 euros y en la de 64GB 229 euros. Ten presente que en otras tiendas como Amazon España o Media Markt los precios oscilan entre los 200 y los 220 euros.

¿Cómo puedes comprar con el descuento?

- Añade el modelo que te interese

-Introduce los datos personales que te requieran y habilita la opción que recalca estar de acuerdo con la Política de Privacidad y las Condiciones de Compra.

-Introduce el código MIA1DEALS si quieres la versión de 32GB o el código GEEKMIA164 si pretendes la versión de 64GB en el campo «Código del Cupón»

-Compra el Mi A1 en cualquier color

-Xiaomi Mi A1 32GB sólo 159 euros con el código MIA1DEALS

-Xiaomi Mi A1 4G 64GB sólo 169 euros con el código GEEKMIA164

-Cuando hayas introducido la versión que te interese en la cesta de la compra puedes proceder al pago.