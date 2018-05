¿Qué hay realmente tras el McPollo de 'McDonald's' y el Long Chicken de 'Burger King'? Comparamos los componentes y la cantidad de calorías de dos de los productos más exitosos de McDonalds y Burger King FRAN JUSTICIA Miércoles, 9 mayo 2018, 09:58

Se acerca el fin de semana, un momento en el que es más habitual caer en la tentación de saltarnos la dieta de la 'Operación Bikini', y es que salimos con más frecuencia y comer en la calle es el camino más fácil, además del más barato.

No obstante, comer fuera no tiene que significar ingerir un exceso de calorías, al menos no si eliges adecuadamente el producto. McDonald's y Burger King son dos de las empresas de comida rápida más exitosas del mundo y sus dos productos, McPollo y Long Chicken, respectivamente, dos de los menús más aclamados por los amantes de este tipo de alimentos. ¿Te encuentras entre ellos?

En aras de saltarnos la dieta con la mínima consecuencia posible me he puesto a comparar ambos productos, para así identificar cuál de ellos tiene más calorías. ¡Sigue leyendo y te lo cuento todo!

Está claro que ambos productos están hechos de pollo. No obstante, no tienen ni de lejos las mismas calorías. El McPollo es una hamburguesa compuesta por pollo crujiente, mayonesa, lechuga y pan con semillas de sésamo, la cual aportará al cuerpo hasta 221 Kcal por cada 100 gramos que tomes, es decir, si te tomas la hamburguesa entera, unos 250 gramos, estarías consumiendo alrededor de 427 Kcal, nada más y nada menos.

En lo que respecta al Long Chicken, la cosa no mejora. Esta especie de hamburguesa alargada lleva pollo empanado ligeramente especiado, lechuga, mayonesa y pan de semilla. A diferencia del McPollo, ingerir la versión completa de este producto nos proporcionará 634 Kcal.

Ahora ya sabes de qué están hechos y cuánto engordan, ¿y tú con cual te quedas?