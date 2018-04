5 razones por las que querrás alquilar un coche en Sixt Muchas personas optan por alquilar un vehículo para recorrer su destino de vacaciones con mayor libertad FRAN JUSTICIA Miércoles, 25 abril 2018, 10:27

Quedan apenas dos meses para el verano, pero ya son muchos los que han comenzado a planificar sus vacaciones estivales, y es que no es lo mismo reservar el transporte y alojamiento con antelación que hacerlo unos cuantos días antes, el ahorro es mucho mayor si somos previsores.

Por esta razón quizá actualmente también te encuentras debatiendo si es mejor hacer uso del transporte público habilitado en tu destino o bien alquilar un vehículo para no tener que depender de horarios y disponibilidad de este tipo de transporte. La realidad es que alquilar un coche te dará mucha libertad a la hora de conocer en profundidad el destino de tus vacaciones, además de que ahorrarás, especialmente si te decantas por contratar dicho alquiler en Sixt con el código descuento Sixt de Descuentos Ideal.

Por supuesto el ahorro no es la única razón por la que podrías elegir Sixt para alquilar tu vehículo, ya que hay otras cinco razones que te explico a continuación.

1. Se encuentra en más de 100 países

No importa el destino que hayas escogido para tus vacaciones, puesto que seguro que en él hay disponible alguna oficina de Sixt, y es que la empresa cuenta con más de 1.500 oficinas sólo en Europa, a las cuales se suman otras 1.000 en más de 55 países del mundo.

2. Disponible en lugares populares

Puede ser que te preocupe el hecho de no conocer el destino y tener que buscar una oficina de Sixt, pero no hay nada de qué preocuparse, ya que no sólo puedes contratar el servicio previamente en España, sino que además la mayoría de oficinas de la empresa se encuentran en aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, etc.

3. Atienden todas tus necesidades

Si viajas con niños y necesitas sillas especiales para ellos o si requieres de un GPS para tu viaje, todas tus necesidades serán cubiertas por Sixt, siempre y cuando las comuniques antes de contratar el alquiler de tu vehículo.

4. El contrato incluye gastos adicionales

El acuerdo para las inspecciones técnicas, el impuesto de circulación y la cobertura contra daños y robo quedan reflejados en el contrato de alquiler, por lo que no tendrás que pagar ningún gasto extra por el alquiler de tu vehículo.

5. Tú eliges la duración del alquiler

Algunas empresas de alquiler de vehículos cobran una determinada cantidad por cada día de uso y alquiler. Sin embargo, Sixt te ofrece la oportunidad de alquilar tu vehículo para un solo trayecto o bien a larga duración, reduciendo el coste del importe considerablemente.