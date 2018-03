3 razones para llevarte este robot limpiador en oferta Se trata de uno de los últimos modelos de Roomba, una de las marcas más representativas en este tipo de artículos BDC Lunes, 5 marzo 2018, 12:03

El fin de semana ha llegado a su fin y toca empezar de nuevo una semana en la que apenas tendrás tiempo para nada, ¿pudiste dejar como nueva tu casa? Vamos a ser sinceros, el fin de semana es para descansar y limpiar nuestro hogar es una de las actividades más tediosas que hay en el universo, pero entonces qué, ¿dejamos que la basura se acumule? Evidentemente no y por eso me he puesto a buscar soluciones y déjame decirte que creo que la he encontrado, comprarme un robot limpiador.

Creo que puede ser también la solución para ti. Sí, ya sé que suelen ser caros, pero gracias al ‘chollo’ de hoy de El Mejor Precio podrías llevarte un robot IRobot Roomba 772 en oferta, ¿qué te parece? ¿No te he convencido? Entonces sigue leyendo porque a continuación te voy a dar algunas claves que te harán replantearte seriamente si este robot es o no lo que necesitas en casa. ¡Toma nota!

1. El precio

En primer lugar lo que llama la atención de esta oferta es el precio por el que te podrás llevar a casa este eficaz robot, ya que con el ‘chollo’ de El Mejor Precio ahorrarás más de 120 euros, puesto que el mismo está valorado en aproximadamente 549 euros y tú podrás llevártelo a casa por sólo 309 euros. ¡Casi nada! Si no me crees, échale un ojo a Robopolis, Yaysi o Electroprecio, comercios en los que oscila como mínimo los 425 euros.

2. La eficacia

No te estoy recomendando cualquier robot, sino uno de los últimos lanzamientos de Roomba, una de las marcas más representativas en este tipo de artículos de limpieza del hogar. Por esta razón el mismo limpiará tu casa sin que tengas que estar presente, aspirando y cepillando hasta cuatro veces la habitación que le indiques, con el objetivo de no dejarse ningún rincón olvidado por el camino. Además, también puedes establecer un perímetro del que no salga el robot gracias a la tecnología Virtual Wall.

3. Elimina los alérgenos

Posee filtros HEPA, por lo que el aire estará libre de alérgenos y partículas finas, lo que se traduce en que se convertirá en un poderoso aliado si eres alérgico o tienes familiares con algún tipo de alergia.

Como ves, cualidades no le faltan, así que no lo pienses más y hazte ya con él antes de que se agote esta oferta especial.