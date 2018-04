4 razones para hacerte la depilación laser Aunque es poco económica, es una de las prácticas más recomendables para decir adiós para siempre al pelo FRAN JUSTICIA Viernes, 20 abril 2018, 09:09

Si hace unos días hablábamos de que comenzaba oficialmente la 'Operación Bikini' y el periodo de bodas, bautizos y comuniones, la primavera también trae consigo la llegada de una práctica estética imprescindible para muchos: la depilación.

Sí, ha llegado ese tedioso momento de eliminar todo ese vello que nos ha acompañado durante el resto del año. Cuchilla, maquinilla eléctrica, cera… Son muchas las alternativas por las que te puedes decantar, pero en cualquiera de ellas invertirás una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y quien te diga lo contrario, miente.

Afortunadamente existe otra técnica que se posiciona como una gran solución para eliminar el vello de una vez por todas. En efecto, te hablo de la depilación láser. Sí, ya sé que igual barata lo que se dice barata no es, pero con el descuento Treatwell de Descuentos Ideal puede salirte a precio de ganga. ¿Te animas? Si todavía no te he convencido, a continuación te dejo cuatro razones más para decantarte por la depilación láser este año. ¡Olvídate de depilarte de forma regular!

1. Es rápido

Si la comparas con otros métodos de depilación, la técnica láser elimina el vello de forma rápida y en varias sesiones, por lo que tan sólo necesitarás invertir unas 4-5 horas de tu valioso tiempo en distintas semanas para acabar para siempre con el pelo.

2. Resultados permanentes

Si eres como yo y odias lo de depilarte cada dos o tres semanas para mantener el cuerpo sin un solo pelo, la depilación láser es el método que más te conviene, ya que el rayo de luz láser que golpea directamente el folículo piloso impedirá que el pelo vuelva a crecer, lo que significa que no tendrás que depilarte nunca más.

3. No duele

Los tirones de algunas máquinas y el dolor que causa la depilación con cera pasarán a ser cosa del pasado, y es que si te decantas por la depilación láser podrás decir adiós definitivamente al dolor, puesto que la misma es indolora. En el peor de los casos quizá experimentas una ligera molestia debido al anestésico que se aplica antes del tratamiento.

4. Puedes hacértela en todo el cuerpo

Además de ser una práctica rápida, indolora y con resultados permanentes, la depilación láser también es muy recomendable porque puedes realizártela en cualquier parte del cuerpo, ya sea el pubis, los glúteos, las piernas, el torso, la espalda o las axilas. Además, también es apta para eliminar el vello de la cara.