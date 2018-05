5 razones (curiosas) por las que ligamos más en primavera Si te has cansado de la soltería, Cupido parece estar más cerca que nunca FRAN JUSTICIA Martes, 8 mayo 2018, 09:11

Hay muchos tópicos alrededor del amor, entre ellos que San Valentín es una buena época para acabar de una vez por todas con ese estado de soltería permanente que experimentamos desde hace unos días, semanas, meses o en el peor (o mejor, según se mire) de los casos, años.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, y es que según un reciente estudio, es mucho más fácil ligar precisamente ahora, sí, en primavera. Puede parecerte un eslogan más de El Corte Inglés, pero te aseguro que no, en primavera se liga con más facilidad y hay varias razones más que curiosas que lo demuestran.

Si te has cansado de la soltería, Cupido parece estar más cerca que nunca, y si no me crees, sigue leyendo, ya que te cuento las razones por las que ligar en primavera es pan comido. Después, no dudes en aprovechar los tres días de Meetic gratis que te ofrece Descuentos Ideal. ¡Es tu oportunidad de encontrar el amor verdadero sin que te cueste un solo céntimo!

¿Por qué es más fácil ligar en primavera?

1. Somos más felices

Venimos de meses grises y lluviosos, durante los cuales solemos estar nostálgicos y tristes la mayor parte del tiempo. Por ello, la llegada de la primavera nos llena de alegría y felicidad, lo que nos hace estar más predispuestos a encontrar el amor.

2. La primavera, la sangre altera

No, no es ninguna tontería. La primavera altera considerablemente las hormonas del ser humano, por lo que sentimos mayor atracción sexual y sentimental por otras personas, lo que nos permite conocer a chicos y chicas que podrían llegar a ser el príncipe o la princesa de nuestro cuento de hadas. Además, con el aumento de las horas de sol en esta estación aumentamos también la secreción de vitamina D, que puede ayudar a generar mayor nivel de testosterona, por lo que aumenta la libido y el deseo sexual.

3. Es fácil conocer gente nueva

El otoño y el invierno no son meses en los que apetezca en exceso salir a la calle, por lo que conocer gente tampoco es que sea sencillo. Sin embargo, con la primavera tenemos más ganas de salir, por lo que buscamos planes con amigos y conocidos, lo que nos permite conocer a otras personas con mayor facilidad. Estos encuentros pueden ser precisamente el inicio de una bonita relación.

4. Nuestra mente lo tiene como objetivo

Nos han dicho tantas veces que la primavera altera nuestras hormonas que al final nuestra propia mente lo ha asimilado, por lo que aunque nos guste la soltería sentimos más ganas de enamorarnos y conocer a alguien especial. El propio cerebro da la orden, ¿vas a desobedecerle?

5. Tenemos más tiempo libre

La primavera es junto con el verano las estaciones en las que mayor tiempo libre tenemos, lo que implica que salgamos con más frecuencia a conocer gente y que por ende tengamos tiempo para tener una relación amorosa con otra persona. Las obligaciones comienzan a reducirse y los días son más largos, por lo que un simple paseo por el parque puede ser el momento perfecto para encontrar a nuestra media naranja.