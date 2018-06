5 cosas que puedes hacer totalmente gratis en Bruselas La capital de Bélgica es uno de los destinos más aclamados por los turistas de cara a las vacaciones de verano FRAN JUSTICIA Lunes, 4 junio 2018, 10:43

Pese a que las lluvias y el frío siguen acompañándonos algún día que otro, no cabe duda de que el verano está cada vez más cerca, por lo que estoy seguro de que ya te has puesto a planificar cómo serán tus vacaciones este año, ¿verdad?

Me refiero a la capital de Bélgica, que a su vez es la ciudad más poblada del país, Bruselas. En ella disfrutarás de unas vacaciones inmejorables y podrás llevar a cabo un sinfín de actividades de toda índole. Si no quieres dejarte el bolsillo en el intento, no tienes de qué preocuparte, ya que a continuación te voy a hablar de 5 cosas que puedes hacer totalmente gratis en Bruselas. ¡Toma nota!

1. Pasa una tarde en «la playa» de Bruselas

Bañarte en la playa en Bruselas es un poco difícil, pero sí puedes disfrutar del turismo de sol y playa gracias a Bruxelles Les Bains, un evento que se celebra todos los veranos desde hace 14 años cerca del Canal de Bruselas, el que podrás disfrutar de tomar el sol en la arena, jugar tenis o voleibol con tus amigos o comer hasta hartarte mientras escuchas música. Vaya, lo que se hace en un día normal de playa.

2. Visita el Parlamento Europeo

Bruselas es el centro de la política europea, por lo que no te puedes ir de ella sin visitar el Parlamento Europeo, el cual está abierto todos los días de la semana hasta las seis de la tarde. Además, podrás entrar a la sala de plenos del Parlamento durante un debate político, pero eso sí, reserva con tiempo tu visita o te quedarás sin plaza. ¡La entrada es totalmente gratuita!

3. Pasea por la Grand Place

La Grand Place es una de las plazas más famosas de la ciudad, por lo que un buen plan para tus vacaciones puede ser pasear una tarde entera por ella, contemplando las fachadas de los edificios que alberga, degustando un típico gofre belga, tomando un café o comprando unas ricas friejtes mientras disfrutas de las actuaciones en directo de artistas callejeros.

4. Conoce sus museos

Bruselas tiene una amplia cantidad de museos y, aunque la mayoría son de pago, al igual que ocurre en Lisboa, el primer domingo de cada mes algunos de ellos son gratuitos, por ejemplo, el BELvue Musem o el Museo del Juguete, entre otros. Por otro lado, otros museos como el Museo de Ciencias Naturales o el Museé Magritte tienen entrada gratuita el primer miércoles de cada mes.

5. «Viaja» hasta China o Japón

Tranquilo, no podrás viajar hasta China o Japón de forma totalmente gratuita, pero sí podrás vivir de cerca la cultura de estos dos países asiáticos gracias a las pagodas que se encuentran distribuidas por la ciudad. Las mismas dan forma a los Museos del Extremo Oriente que alberga la capital belga, así que sí amas estos países, tienes más de un motivo para viajar a Bruselas.