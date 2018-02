Así puedes tener tu café gratis los lunes en los McDonald's de toda España 00:24 Conoce, por ejemplo, los 8 locales de Granada donde puedes aprovechar esta oferta, disponible hasta el 1 de mayo de 2018 IDEAL.ES Domingo, 11 febrero 2018, 09:50

LMcDonald's quiere que empieces bien la semana, por eso, pone en marcha esta promoción. Podrás disfrutar de café gratis todos los lunes desde el 5 de febrero al 1 de mayo de 2018. Un poco de energía para empezar la jornada nunca viene mal. La promoción, aprovechando los descuentos McDonald's, ya está disponible en toda España, incluida Granada.

La oferta será válida para un café por persona y día, todos los lunes desde el 5 de febrero, en horario de 12 am a 12 am (consultar horario de restaurante), hasta el 1 de mayo de 2018 en los restaurantes adheridos a esta promoción. La oferta no es acumulable y no estará disponible en McDelivery, sí en McCafé y MacAuto.

Estos son los cafés que podrás conseguir gratis en McDonalds:

1. Restaurantes con McCafé: Espresso, Espresso Macchiato, Café con Leche y Café Latte pequeño

2. Restaurantes sin McCafé: Espresso, Espresso con Leche, Latte Macchiato.

Los restaurantes de Granada adheridos a esta promoción son:

1. McD Almuñecar (239) Avda. Fenicia, s/n Crta. N-340 (junto estación autobuses) (239) 18690 Almuñecar Granada

2. McD Granada Continente(256)C.C.Continente Ctra de Armilla s/n (256) 18006 Granada

3. McD Armilla(277) Centro Comercial “Parque Albán” Armilla 18100 Armilla Granada

4. McD Granada Estación (434)Avda.Juan Pablo II,nº53 (434) 18014 Granada

5. McD Motril(436) Avda. Salobreña s/n (Junto a Alcampo) (436) 18600 Motril Granada

6. McD Granada Palacio de DeportePaseo Emperador Carlos V,esquina C/ Torre de la polvora s/n 18008 Granada Granada

7. McD Granada Pulianas(624) C/Luis Buñuel s/n Junto C.C.Alameda Pulianas-Granada 18197 Granada

8. McD Granada Nevada C.C.Nevada Shopping Avda. de las Palmeras,s/n 18100 Granada