Así puedes garantizar la seguridad de tu página web Cumplir con estos puntos puede ser crucial de cara a evitar posibles 'hackeos' FRAN JUSTICIA Martes, 12 septiembre 2017, 10:53

Vivimos en la era de la comunicación y la información e internet es el principal medio a través del que accedemos a estos contenidos, ya que solo él es capaz de proporcionarnos tal globalidad e inmediatez. Si a ello le sumamos las enormes posibilidades de interacción con personas de todo el mundo, internet se convierte en el escenario perfecto para emprender prácticamente cualquier negocio o para dar a conocer el trabajo de una persona, lo que lleva a muchos usuarios de la red a crear una página web sobre su empresa o trabajo.

No obstante, al igual que la web cuenta con dichas ventajas, las mismas pueden convertirse en un arma de doble filo, puesto que también pueden potenciar fallos en la seguridad de estos portales web, produciéndose así robos de información y hackeos como los que recientemente ocurrieron en HBO.

Afortunadamente para casi todo en esta vida hay solución y la falta de seguridad en tu web está entre ese casi todo, por lo que no solo puedes contratar un producto de seguridad gracias a los descuentos en seguridad web de Descuentos Ideal, sino que a continuación te vamos a exponer algunos puntos en los que debes fijarte para proteger tu web de virus, piratas informáticos, ladrones de identidad, ‘hackers’ y mucho más. ¡Toma nota!

1. Elige un hosting seguro

El hosting es uno de los elementos más importantes de nuestra web, por lo que te recomendamos que no escatimes en gastos en él, al menos no si quieres que este sea seguro. Los principales fallos en la seguridad web están estrechamente relacionados con el tipo de hosting que has elegido, ya que según un estudio al menos 41 ataques llegan a través de esta plataforma, puesto que el principal objetivo de los ciberdelincuentes siempre es el servidor.

2. Realiza copias de seguridad periódicas

Al igual que ocurre con el ordenador o multitud de aplicaciones móviles, como por ejemplo, WhatsApp, también deberías realizar copias de seguridad periódicas de tu web. Esto te permitirá que en caso de que cambien tu web o que te roben información puedas devolver todo a la normalidad fácilmente. Te recomendamos que instales un sistema automatizado, ya que así no tendrás que estar pendiente de realizar las copias de seguridad tú mismo.

3. Mantenla actualizada

Tu web puede registrar fallos de seguridad en plugins, plantillas y secciones, los cuales pueden ser subsanados tras una actualización, pero si tú no llevas a cabo dicha actualización, probablemente continuarás con estos fallos, haciendo aún más vulnerable tu web.