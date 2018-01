Así puedes evitar que tu perro no pase frío en invierno Gracias a estos grandes aliados podrás mantener caliente y seco a tu can en esta temporada tan peligrosa para su salud FRAN JUSTICIA Miércoles, 24 enero 2018, 11:50

El frío y la lluvia parecen haberse instalado de nuevo en la península, lo que significa que debemos tomar ciertas precauciones para cuidar nuestra salud y evitar los numerosos peligros que ocasionan. Al igual que nosotros nos abrigamos y evitamos al máximo salir a la calle cuando llueve o nieva, nuestras mascotas, y especialmente los canes, son muy vulnerables ante el mal tiempo, por lo que también deberemos prestar atención a su cuidado durante el invierno.

Tal y como ocurre con el ser humano, existen algunas pautas, así como también diversos productos, que ayudarán a tu perro a sobrellevar mejor este invierno y sobre todo, protegerán su salud. Los mismos los puedes obtener a buen precio beneficiándote del descuento Zooplus de Descuentos Ideal, pero si quieres saber exactamente cuáles son los más recomendables, no dejes de leer, ya que a continuación te hablamos de todos los productos que tu perro va a necesitar para pasar la temporada seco y calentito. ¡Cuídale!

1. Manta térmica

¿Hay algo mejor en invierno que quedarse en casa debajo de la manta? Evidentemente no, pero no sólo para ti, te aseguro que tampoco hay algo mejor para tu perro, por lo que no dudes en hacerte con una manta térmica para perros para esos días en los que ni siquiera su manta normal le quita el frío. Las mismas ayudan a mantener el calor corporal, por lo que tu can estará siempre caliente. Además, algunas son ideales puesto que mejoran los problemas articulares que pueden padecer estos amigos peludos.

2. Botas

Sí, lo mejor en invierno es quedarse en casa, pero tarde o temprano hay que salir, y también tendrás que sacar a tu perro a hacer sus necesidades, ¿no? Por ello, el mejor aliado para el exterior son unas buenas botas para perros. De hecho, muchas razas tienen las almohadillas de las patas delicadas y son especialmente sensibles al frío y a las superficies ásperas, por lo que necesitan llevar zapatos para perros que eviten problemas en sus patas, así que no lo dudes y hazte con unas adecuadas para él que sean de cuero y antideslizantes.

3. Bolso

Igual al leer la palabra ‘bolso’ te ha venido a la cabeza la típica imagen de Paris Hilton con un can de raza chihuahua en un bolso rosa, pero te equivocas. En esta ocasión te hablamos de bolsos especialmente diseñados para mantener caliente y seco a tu can en caso de que necesites salir urgentemente al exterior. Los mismos son una buena alternativa también para transportar al perro de un lugar a otro e incluso para llevarlo en coche, ya que en todo momento garantizan su seguridad y comodidad. No obstante, dependerá del tamaño y peso del animal. Puedes pedir más información en una tienda especializada como Zooplus.

Estos son sólo algunos de los accesorios que nos han parecido más interesantes de cara a proteger a tu perro del frío. No obstante, también puedes optar por el uso de chubasqueros, cojines térmicos, abrigos y jerséis para que tu canino no pase frío durante los próximos meses. ¡Le encantarán!