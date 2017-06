Así puedes evitar que tu móvil sufra un golpe de calor No solo las personas pueden verse afectadas por las elevadas temperaturas FRAN JUSTICIA Lunes, 26 junio 2017, 14:31

El verano es sinónimo de calor, y más aún este año, ya que prácticamente todo el país está experimentando una auténtica ola de calor con temperaturas que superan los 40º grados y que nos obligan a ir a playas y piscinas a refrescarnos, o bien quedarnos en casa con grandes aliados como el ventilador, el aire acondicionado o el abanico.

No obstante, los seres vivos no somos los únicos en experimentar estas temperaturas, y es que aunque no lo creas algunos dispositivos móviles que nos acompañan día a día, como los Smartphone y las tablets, también pueden sufrir golpes de calor.

Esto lleva a que muchas personas deban cambiar estos aparatos y comprarse otros, pero no te preocupes ya que si estás en este caso podrás renovarlos a buen precio. Si por el contrario aún no has pasado por esta amarga experiencia, a continuación te vamos a indicar algunos consejos para que tu móvil no sufra por el calor. ¡Toma nota!

1. Aplicaciones que enfrían tu batería

Sí hacemos uso de aplicaciones para casi todo, ¿por qué no para enfriar la batería de tu Smartphone? Existen aplicaciones gratuitas como Coolify que se encargan de modificar parámetros del sistema, como el procesador o la batería, con el objetivo de que la temperatura baje lo más rápido posible. ¡Pruébala!

2. Él no quiere tomar el sol

Que tú quieras ponerte moreno no significa que tu móvil deba sufrir las consecuencias por ello. Si acudes a playas o piscinas, nunca dejes el dispositivo expuesto al sol o cerca de una fuente de calor. Lo ideal es dejarlo a la sombra, ya que de lo contrario podría sobrecalentarse y dejar de funcionar en cuestión de segundos. Tampoco es recomendable dejarlo cerca de otro terminal que ya está sobrecalentado o en el interior de un vehículo, ya que este también se suele calentar con facilidad durante el día.

3. Apágalo

Si no estás usándolo porque vas a darte un baño o quieres dormir un rato, lo mejor es que apagues el terminal, ya que así los componentes dejarán de trabajar y por ende el dispositivo no se calentará en exceso. Además, también te recomendamos que desactives conexiones y funciones que no estás usando y requieren mucho trabajo por parte del móvil, como WiFi, Bluetooth, localización, actualizaciones automáticas, y aplicaciones muy exigentes.

4. Mejor fresquito

Sí, sabemos que la funda puede salvar de la muerte a tu teléfono móvil por caídas o golpes, pero en verano es su mayor enemigo, ya que las fundas, especialmente las de goma, retienen el calor, por lo que aumentarán la temperatura de tu dispositivo con facilidad, haciendo así más probable el sobrecalentamiento. Si nosotros nos quitamos capas de ropa, él también.

5. Frescor en el momento de carga

Seguro que alguna vez has desconectado tu móvil de cargar y te has percatado de la elevada temperatura del cargador, ¿verdad? Por ello, es recomendable cargar el móvil en un lugar fresco, como una habitación en la que dispongamos de aire acondicionado o ventilador, así evitarás que la batería del móvil se vea dañada.