Así puedes dormir fresco este verano El lugar, la hidratación de nuestro cuerpo y el colchón, entre los factores clave que facilitan o dificultan el sueño FRAN JUSTICIA Lunes, 3 julio 2017, 13:29

El número de insomnes aumenta considerablemente con la llegada del verano, ya que muchas personas dejan de conciliar el sueño fácilmente a raíz del calor, así como también por el hecho de quedarse sin trabajo si la empresa cierra en este periodo, la carga de hijos y familiares, la realización de exámenes, etc.

No obstante, las elevadas temperaturas sin duda son las principales culpables de que no podamos dormir en verano con tanta facilidad, pero entonces, ¿qué hacemos? Afortunadamente, existen diversos métodos para disfrutar de un refrescante y reparador descanso nocturno. ¿Quieres saber cuáles? ¡Sigue leyendo!

1. Cambia de colchón

Aunque no lo creas el colchón en el que duermes puede tener gran parte de la culpa de que no puedas conciliar el sueño, debido a que no transpire adecuadamente, reteniendo así el calor y trasladándolo a tu cuerpo. Por ello, y aprovechando los cupones de descuentos en colchones por rebajas de Descuentos Ideal, ¿qué tal renovar tu colchón? Lo ideal es que te hagas con un colchón viscoelástico, ya que regulará la temperatura del cuerpo, asegurará una perfecta circulación de aire y además se adaptará perfectamente a tus movimientos. ¿Qué te parece?

2. Utiliza sábanas ligeras

Evidentemente con la llegada del verano tanto los edredones como las sábanas gruesas deben desaparecer de nuestro colchón, ya que de lo contrario aportaremos más calor al lugar. Lo ideal es hacer uso de sábanas ligeras y finas a base de materiales frescos y transpirables como el algodón. Te recomendamos que las pongas solo durante la noche, justo antes de dormir, ya que así el resto del día el colchón podrá permanecer sin nada que lo cubra, por lo que la sensación de frescor será mayor cuando te acuestes. Di no a las sábanas de seda o nylon, ya que dan más calor.

3. Las ventanas: ¿aliadas o enemigas?

Las ventanas pueden ser unas grandes aliadas o unas grandes enemigas. La razón reside en que si abrirnos las ventanas durante el día, probablemente la habitación se caliente, por lo que al llegar la noche más que un lugar fresco será un horno. Sin embargo, si las abrimos unas horas antes de irnos a dormir, permitiremos que el aire fresco entre en la habitación para refrescarla, contando así con una zona ideal para conciliar el sueño.

4. Dúchate

Otro truco que puedes poner en práctica para dormir fresco este verano es ducharte con agua tibia antes de acostarte, ya que si te duchas con agua fría, elevarás la temperatura corporal para contrarrestar el frío del agua, mientras que con el agua caliente ocurrirá justo lo contrario, te enfriarás y te acostarás con mayor frescor.