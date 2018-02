Así puedes copiar los looks de Gigi Hadid, la mejor modelo del mundo La modelo estadounidense es una de las influencers del momento, por lo que los ‘outfits’ que luce en las redes sociales son una auténtica inspiración FRAN JUSTICIA Martes, 27 febrero 2018, 13:14

¿No sabes qué ponerte hoy? A mí me pasaba habitualmente, claro, hasta que entré en Instagram y descubrí que es una de las mejores aplicaciones tanto para inspirarte a la hora de crear looks diferentes y originales como para copiar los mejores looks de los influencers más aclamados del momento.

Si hablamos de influencers e it-girls sin duda alguna tenemos que hablar de Gigi Hadid. Con 2.610 publicaciones en la red social de fotografías, la modelo estadounidense cosecha más de 38 millones de seguidores que siguen día a día sus andanzas y aclaman sus numerosos ‘outfits’. Siendo modelo y con los datos que te hemos mencionado anteriormente no es de extrañar que la joven sea todo un icono de la moda, tanto así que varias firmas conocidas, como Tommy Hilfiger, han decidido colaborar con ella.

Dicha colaboración ha hecho posible que el común de los mortales podamos lucir ahora las prendas que porta Hadid en algunas de sus fotografías más exitosas. Si te estás preocupando por el precio, no lo hagas, ya que algunas de estas famosas prendas puedes conseguirlas con un 10% de descuento. ¿Cómo? Haciendo uso del código descuento Zalando de Descuentos Ideal.

A continuación he seleccionado cuatro artículos de ASOS que la modelo se ha puesto y que pueden llegar a tu armario en cuestión de horas, ¿quieres conocerlos? ¡Así puedes copiar el look de Gigi Hadid!

Chaqueta de punto

Gigi Hadid lució recientemente una chaqueta de punto que cautivó todas las miradas de los amantes de la moda. Se trata de una de las prendas fruto de su colaboración con Tommy Hilfiger. La misma, que destaca por llevar los colores de la conocida firma, la tienes disponible en ASOS, cuenta con escote en V y cremallera y es 100% de algodón.

Blusa

Para acompañar la chaqueta de punto que te hemos mencionado anteriormente he elegido esta blusa de rayas que la joven modelo mostró en una de sus últimas fotografías. La misma deja los hombros y los brazos al descubierto y además queda holgada en la parte inferior.

Pantalones

El cuero es el gran protagonista de muchos de los looks de Gigi Hadid, por lo que no podía faltar en este tutorial para ser ella por un día. En esta ocasión me he decantado por estos pantalones de cuero Gigi Hadid Speed Pant de talle alto, los cuales destacan por un detalle de cremalleras en la parte inferior de ambas piernas. De nuevo nos encontramos con los colores clave de la firma Tommy Hilfiger, por lo que este pantalón casa a la perfección con el resto del look.

Zapatillas

Podrían haber sido unos botines altos con detalle de tachuelas, sí, pero creo que al look le van mejor unas zapatillas, concretamente este modelo combinación de piel y tela con plantilla de cuero y suela de fibra sintética. Además de poseer relleno contra el frío, estamos ante unas zapatillas muy cómodas que se complementan perfectamente con el conjunto del ‘outfit’ que hemos escogido. Las podrás lucir con cualquier prenda, pero Hadid no ha dudado en mostrarlas junto a algunos de los artículos que te hemos mencionado anteriormente, ¿vas a desafiar a un icono de la moda?