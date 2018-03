Así puedes ahorrar en la comida de tu perro Algunas marcas ofrecen descuentos y promociones especiales para que alimentar a tu can no afecte en exceso a tu bolsillo FRAN JUSTICIA Viernes, 2 marzo 2018, 10:17

Tener un perro en casa, y en general cualquier mascota, es muy placentero, ya que los animales nos hacen compañía y suelen ser cariñosos, pero no debemos olvidar que ante todo son seres vivos, por lo que debemos cuidarles y tratarles como tal. Esto implica que antes de decidir por adoptar o comprar un animal debemos analizar y estudiar a fondo cuál es nuestra situación económica y sobre todo, si es viable tener en casa una mascota y garantizar una vida digna para ella, ya que suelen necesitar muchos productos que no son precisamente baratos.

Si ya has pasado por esta fase quizá te encuentras en la siguiente: tienes un perro en casa y no sabes cómo ahorrar a la hora de comprar sus alimentos. Afortunadamente para todo hay solución y en este caso la solución te la ofrece el descuento Zooplus de Descuentos Ideal, ya que gracias a él podrás beneficiarte de numerosos descuentos en pienso y comida para perros.

A continuación he seleccionado algunas de las ofertas que me han parecido más interesantes para que alimentar a tu perro no te cueste el bolsillo, o al menos no en exceso, sin que ello implique una pérdida de calidad de la alimentación de tu can. ¡Toma nota!

1. Llévate 18 kilos al precio de 15

Sólo por tiempo limitado en Zooplus puedes adquirir 18 kilos de pienso para perros de la marca Royal Canin Size al precio de 15, ya que con un paquete de 15 kilos recibirás automáticamente otros tres más de regalo. Esto significa que ahorrarás prácticamente 10 euros al beneficiarte de esta oferta, ya que un paquete de 18 kilos suele estar valorado en 60 euros, mientras que tú podrás llevártelo a casa por menos de 50 euros.

2. 24% de descuento en pienso para cachorros

Si vuestro can acaba de nacer o todavía se encuentra en fase de crecimiento debes saber que es realmente importante la alimentación que tome, ya que esta estará estrechamente relacionada con la calidad de su desarrollo. Por esta razón es fundamental que lo alimentes con un pienso libre de cereales, en el que tenga gran relevancia las proteínas, los antioxidantes y los prebióticos. Este pienso no suele ser precisamente barato, pero en Zooplus puedes ahorrar un 24% en su compra.

3. 19% en comida húmeda

Además de pienso, los perros también deben ingerir comida húmeda, la cual suele ser comercializada en latas. Esta comida está elaborada con ingredientes naturales a base de filetes de pollo o atún fresco sin aditivos artificiales. Ahora la compra de la misma te puede salir un 19% más barata, claro, siempre y cuando hagas uso del cupón de Zooplus.