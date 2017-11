Las promociones clave del Cyber Monday de El Corte Inglés que no te puedes perder A diferencia del Black Friday los descuentos y ofertas de este día se realizan solo en tiendas online R.I. Lunes, 27 noviembre 2017, 13:30

Todos aquellos insensatos que dejaron pasar sin pena ni gloria el Black Friday de este fin de semana tienen una segunda oportunidad para adquirir sus productos favoritos a precio de auténtica ganga. ¿Por qué? Fácil, porque este mismo lunes se está celebrando en todo el mundo el Cyber Monday.

Este evento supone, al igual que el Black Friday, una cita ineludible para los más ahorradores, y es que durante tan solo 24 horas, y esta vez sí es verdad, numerosas tiendas y marcas ofrecen descuentos, promociones y rebajas en una amplia variedad de productos, por lo que es el momento perfecto para conseguir ese regalo de Navidad o ese producto que se agotó durante el Black Friday.

Sin embargo, si estás pensando salir esta tarde de shopping y hacerte con artículos a precio de ganga, te equivocas, ya que para ello no tendrás ni que salir de tu domicilio, y es que el Cyber Monday a diferencia del Black Friday solo se realiza en tiendas online, por lo que los productos, los descuentos y las ofertas solo serán válidos para aquellos productos adquiridos a través de estas plataformas.

No obstante, esto no significa que grandes almacenes como El Corte Inglés no se sumen a este tipo de iniciativas, y es que la marca ya está celebrando el Cyber Monday con descuentos exclusivos a través de su página web. Puedes beneficiarte de estas promociones gracias al código promocional El Corte Inglés de Descuentos Ideal, pero antes de que lo hagas te vamos a hablar de algunas de las mejores, así el ahorro estará asegurado. ¡Toma nota!

1. El envío gratis

Si te preocupaba comprar por internet porque tendrías que sumarle los gastos de envío al importe total de tu compra, te equivocas, ya que este será totalmente gratuito siempre y cuando gastes más de 50 euros este Cyber Monday.

2. 40% de descuento en relojes

Vale, miramos la hora en el móvil, pero, ¿acaso el reloj no es uno de los complementos perfectos de un buen ‘outfit’? Obviamente así es, por lo que aprovechar el Cyber Monday para hacerte con un reloj de marca por un 40% menos es una decisión más que acertada.

3. 25% en juguetes

¿Los peques ya han escrito la carta a los Reyes Magos? ¡Perfecto! Aprovecha este Cyber Monday y consigue una tarjeta de descuento del 25% para próximas compras en juguetes. Regalarles todo lo que pidan será mucho más fácil y barato.

4. Cine y televisión al 50%

Han llegado oficialmente los días de sentarse frente al televisor a ver una buena peli o serie acompañado de una manta calentita y buena compañía, ¿verdad? Por ello, estoy seguro de que esta promoción de Cyber Monday de El Corte Inglés te va a encantar, y es que te puedes llevar cualquier película o serie con un 50% de descuento. ¡Solo por tiempo limitado!

Además de estas ofertas, dispones de una amplia variedad de ordenadores y dispositivos electrónicos con descuento, por lo que no dudes en acceder a la tienda online de El Corte Inglés para conseguir los mejores precios en todo tipo de productos. ¡Feliz Cyber Monday!