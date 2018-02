Los 10 productos de belleza por menos de 6 euros que triunfan en Mercadona La cadena de supermercados no para de sacar novedades, muchas van superando la formulación o la efectividad de sus antiguos productos ANA ÁVILA Sábado, 24 febrero 2018, 10:40

Los títulos: 'Probando productos de Mercadona', 'Probando maquillaje Deliplus' son cada vez contenidos más visto en Youtube y en blogs. Y es que, los supermercados valencianos no solo se han hecho un hueco en los hogares de las familias españolas, sino también en las redes sociales y en Internet. Es precisamente en la red donde otro tipo de productos de diferentes supermercados puede obtenerse con un gran descuento.

Cuando Mercadona saca un nuevo producto que, por sus características o por su bajo precio, gusta a las influencers, su fama corre como la pólvora, incluso llega a agotarse en pocos días (así fue el caso de la crema Sisbela, que tenía características de una alta gama por tan solo 5 euros).

La cadena de supermercados no para de sacar novedades, muchas van superando la formulación o la efectividad de sus antiguos productos, sin embargo, son muchos los clásicos que se mantienen en el ranking de 'Favoritos de belleza de Mercadona'. Aquí recopilamos esos clásicos y novedades para que tengas la lista de imprescindibles perfecta:

Clásicos

1. Máscara Pestañas Maxi-Volumen:

Esta máscara es uno de los productos que más tiempo lleva en los estantes de belleza de Mercadona. Desde su lanzamiento sorprendió por su pequeño y delgado cepillo, sin embargo, la máscara daba el resultado prometido: Maxi-Volumen, por un precio de 3,65 euros. Sus características la podrían hacer pasar por una de alta gama, las youtuber lo saben y son muchas las que siempre llevan este producto en su necesert de maquillaje.

2. Mascarilla Stylius Reparación total:

Otro famoso clásico de los supermercados Mercadona. Cuando necesitamos nutrición y reparación para el cabello, hay una mascarilla en la que todo el mundo piensa, la Reparación Total de Mercadona, o más conocida como “la de la tapa amarilla”. Sus resultados son un pelo suave, brillante y sobretodo muy fácil de desenredar. Uno de sus inconvenientes es que lleva siliconas, pero sus resultados son indiscutibles. El precio ronda los 3 euros.

3. Aceite árbol de té:

El aceite que tiene a la venta Mercadona está hecho con: Melaleuca Alernifolia, limonene, linalool y geraniol; por lo que todo indica que nos encontramos con producto de calidad.

El frasco tiene un tamaño pequeño con una capacidad de 10 ml, te puede llegar a durar bastante si no haces un uso intensivo de él. Su precio ronda los 4 o 5 euros. Aquí puedes leer todas las propiedades de este aceite 'milagroso'.

4. Intense Eye-liner Mercadona:

Este delineador líquido tiene una punta firme pero no es rígida, lo que hace que sea más fácil de aplicar, además, suelta una cantidad constante de producto. Por otro lado, el delineador, aparte de ser extranegro, tiene un trazo perfecto. Ni demasiado grueso, ni demasiado fino. Es de larga duración, no se cuartea ni se cae. Su precio no llega a los 3€, lo que queráis o no, suma puntos.

Novedades

5. Corrector Fijo y Cubriente:

El nuevo Corrector Fijo y Cubriente Deliplus pretende conseguir una alta cobertura y fijación sin pérdida de confort. Ser duradero, cubrir imperfecciones, aportar color y luminosidad. Dejar la piel más lisa ocultando los defectos.

El corrector se vende en la sección de perfumería, tiene un tamaño de 4,5 ml y un cómodo aplicador. El precio es de 4,50€. Si quieres leer más sobre este producto puedes hacerlo aquí.

6. Gel reductor intensivo noche:

Una de las novedades más recientes de Mercadona: El nuevo reductor intensivo de noche, que promete resultados en cuatro semanas. Contiene activos vegetales de origen marino que, según explican, activan la circulación durante la noche para lograr ese efecto reductor. Es de color verdoso, al aplicarlo puede dar un efecto calor en algunas zonas y además, hidrata la piel. El precio es económico, si lo comparamos con grandes marcas de cosméticos, ya que este cuesta tan solo 5,50 euros. Siempre es recomendable usarlo a la vez que practicas ejercicio y comes sano para conseguir más efectividad.

7. Champú seco de O´Lysee:

Los champús en seco marcaron una revolución en el mercado, recientemente Mercadona ha incorporado a sus estantes este de O'Lysee, no solo da volumen y elimina la grasa del pelo, sino que además tiene un efecto que dura días sin apelmazar la melena. El olor es suave. Un buen producto cuyo precio de 2€.

8. Polvos Compactos 'Balm me':

Esta novedad está dando mucho que hablar en las redes sociales. Los polvos 'Balm Me' tienen textura bálsamo, es decir, al pasar el dedo parece que estamos ante un producto cremoso, pero al aplicarlo en la piel el acabado es en polvo. Son muy agradables de usar y la sensación que deja es aterciopelada e hidratante, nada reseca y con acabado jugoso para la piel. Cuesta 6€ en Mercadona.

9. Parches para ojos de hidrogel:

Estos parches de hidrogel son una imitación de los famosos parches coreanos. Los de Mercadona contienen 60 unidades, se pueden aplicar tanto en el contorno de ojos como en los laterales de la boca. Sus ingredientes son: extracto de flor de Camelia Japonesa, vitaminas vegetales y proteínas. Ayudan a regenerar las líneas de expresión, a hidratar y humedecer la zona, ya que el contorno de ojos es muy sensible y se deshidrata muy rápidamente.

Es aconsejable dejarlos en el frigorífico, ya que esto nos ayudara a drenar y mejorar las ojeras inflamadas.

10. Crema facial de Sangre de Dragón. Todo el mundo conoce la crema Sisbela, pero ¿y esta?:

Esta crema es de la marca Laboratorios Rofersam, una marca española, con cosmética que va desde los 40€ hasta los 120 €. En Mercadona solo vale 5€. Dragon’s Blood es un tratamiento anti-edad en crema, que contiene Sangre de Dragón, un poderoso extracto antioxidante y regenerador que proviene de la savia roja del árbol Croton Lechleri, originario del Amazonas. Dragon’s Blood ayuda a proteger la piel de los radicales libres retrasando los signos del envejecimiento cutáneo, (se recomienda especialmente para pieles maduras). Contiene además Aloe Vera, Vitanima E, Alantoína y Factor de Protección Solar (FPS) 12.