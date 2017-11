Los 5 productos que arrasan en Black Friday: descuentos en Zara, El Corte Inglés y Media Markt Los compradores se apresuran para obtener las mejores ofertas IDEAL.ES Viernes, 24 noviembre 2017, 13:21

Los atascos toman las carreteras, el transporte público está a tope y en las tiendas no cabe ni un alfiler. Los efectos del Black Friday son más que evidentes, y eso teniendo en cuenta únicamente el mundo 'analógico'. Si nos adentramos en el plano de lo virtual, el 'Viernes Negro' está siendo una auténtica locura. Todas las páginas web de los grandes comercios, como El Corte Inglés, Zara o Media Markt, rebosan descuentos en Black Friday de lo más jugosos, que afectan a todo tipo de productos.

No cabe duda de que, para muchos usuarios, lo más importante es encontrar una gran oferta en tecnología, uno de los aspectos más buscados en Internet en la jornada de hoy, que se traduce en un sinfín de descuentos en móviles, ordenadores y tablets. No obstante, hay otros muchos productos que, a priori, no son tan buscados y poseen una rebaja realmente interesante.

Por ello, te ofrecemos un listado con los 5 productos estrella del Black Friday, para que puedas comprar lo mejor en una jornada cuyo origen emana de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos y de la campaña navideña.

1. El 'flashazo' de una cámara en oferta

Las fechas navideñas que se acercan son muy señaladas, y muchos aprovechan para tomar multitud de fotografías. Por ello, Amazon ofrece un gran descuento en cámaras de fotos.

2. Regala cultura en Navidad

La cultura es la base de una personalidad bien construida. Hacer este regalo en las señaladas fechas es todo un clásico. Sin duda, FNAC es la mejor opción por su jugoso ofertón en libros y otros productos culturales.

3. Abrígate en el Black Friday

El frío inunda el ambiente conforme nos acercamos a final de año. De esta forma, Zara aprovecha el Black Friday ofertando una gran oferta en ropa en rebajas de cara al invierno. Compra abrigos, guantes, bufandas y todo lo que se tercie.

4. Móviles Xiaomi a un euro

Es la oferta estrella de este Black Friday. Todo el mundo está hablando de ella y buscándola a través de Internet. Si no te has enterado, aquí puedes leerlo: Xiaomi ofrece un gran descuento en smartphones.

5. Un televisor con descuento

Por último, son muchos los que buscan renovar su televisión de cara al Black Friday. Media Markt tiene una gran oferta para ello, y proporciona un cupón de descuento en tecnología de lo más interesante.