Los 3 productos adelgazantes que puedes comprar en Mercadona Los mismos te permitirán alimentarte sin que ello suponga un exceso de peso en tu vida IDEAL.ES Miércoles, 28 marzo 2018

El cambio de estación significa dos cosas claramente: tenemos que renovar nuestro fondo de armario en pro de lucir ropa más fresca y cómoda, y por otro lado, es hora de comenzar oficialmente la 'Operación Bikini'.

Quizá por ello te has puesto manos a la obra y no sólo te has apuntado a un gimnasio como hace la mayoría, sino que también te has comprometido con el estricto seguimiento de una dieta baja en grasas y calorías. ¿Me equivoco? Si es así, has llegado al sitio perfecto, ya que en este artículo voy a hablarte de algunos productos muy saludables que puedes encontrar en Mercadona y con los que adelgazar será pan comido y una meta muy económica.

Cabe destacar que, en el caso de otros supermercados, puedes llevarte artículos similares con descuento que resultan realmente llamativos para los compradores.

No me lio más y voy al grano. ¡Estos productos de Mercadona pueden ayudarte a adelgazar!

1. Cola de caballo

Son unas infusiones muy populares a la hora de perder peso, ya que son muy saciantes y tienen propiedades diuréticas. ¡No dudes en probarlas! Su precio no supera los 4 euros, por lo que además de sabrosas, son muy económicas.

2. Batidos

Se trata de batidos que buscan que puedes tomar como complemento a alguna comida o bien como sustituto de una. Normalmente se recomienda que la comida sustituida no sea ni el desayuno ni el almuerzo, sino la comida de media mañana, la merienda o la cena. Estos batidos tienen un sabor muy apetecible y te aseguro que te ayudarán a bajar de peso.

3. Café verde

Bien es sabido que el té verde es muy diurético, por lo que suele ser muy recomendado para adelgazar, pero a diferencia del café normal, el café verde también puede ayudarte a conseguir dicho objetivo. Se trata de café que no ha sido tostado, por lo que tiene unas propiedades adelgazantes increíbles. El precio del mismo es de 5 euros y la caja te puede durar aproximadamente dos semanas, por lo que no está nada mal.