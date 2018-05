5 problemas de salud que tu perro puede experimentar en primavera Los canes son muy propensos a experimentarlas con la llegada del buen tiempo, por lo que es necesario extremar las precauciones y aumentar ciertos cuidados FRAN JUSTICIA Martes, 29 mayo 2018, 08:16

Un perro es un ser vivo al que debemos cuidar y proteger, por lo que tener uno no debería verse como un simple entretenimiento, y es que hay ciertas épocas del año en las que debemos prestarles aún más atención de la que ya les prestamos.

Uno de estos periodos en los que debemos extremar las precauciones con nuestros caninos es la primavera, ya que además del sol y el campo verde, también llegan otros «visitantes» no deseados, lo que puede provocar algunos problemas de salud en nuestro can.

Por ello, te recomiendo que revises la comida que ingiere tu can durante este tipo, ya que para evitar enfermedades e infecciones es fundamental que ingiera una alimentación rica en antioxidantes y ácidos grasos de la serie omega 3 para fortalecer el sistema inmunitario y ayudar a sus defensas a eliminar virus y bacterias. Si todavía no das este tipo de alimentación a tu perro, no dudes en aprovechar el descuento Zooplus de Descuentos Ideal para beneficiarte de descuentos exclusivos en este tipo de alimentos.

¿Cómo? ¿No tienes ni idea de qué problemas y enfermedades puede experimentar tu can durante la primavera? ¡A continuación te hago un breve resumen!

1. Alergia al polen

Al igual que ocurre con el ser humano, los perros también pueden tener alergia al polen de las plantas, por lo que no dudes en consultar con un veterinario si observas que tu perro no respira bien o muestra algunas marcas en la piel.

2. Pulgas

Con la llegada del buen tiempo sacamos con más frecuencia a nuestro can a la calle, por lo que también es más habitual que este mantenga en contacto con otros perros y con la calle, lo que podría ocasionar que se viese infectado por parásitos externos como las pulgas. Si tu perro tiene pulgas no parará de rascarse, lo que podría producir inflamación de su piel e incluso heridas.

De forma complementaria, además de estos problemas, el perro podría experimentar alergia a la propia picadura de la pulga, por lo que es conveniente que acudas al veterinario enseguida.

3. Alergia a productos antipulgas

Otro problema de salud que puede experimentar tu perro en primavera es la alergia a los productos antipulgas. No todos los antipulgas están recomendados para todos los perros, así que te recomiendo que acudas a un veterinario si observas que, lejos de calmarle el picor, tu perro se rasca aún más tras aplicarle el antipulgas.

4. Tiña

La tiña es una de las enfermedades más comunes en los perros durante la primavera. La misma está producida por unos hongos microscópicos que causan una afección dérmica muy resistencia y contagiosa. El primer síntoma son las calvas, así que ante cualquiera inusual, no dudes en acudir al veterinario.

5. Garrapatas

Es el último problema del que te voy a hablar, pero no por ello es el menos importante, es más, yo diría que es el más relevante, ya que las garrapatas transmiten enfermedades muy graves y se alimentan de la sangre del perro, así que el tratamiento debe ser inmediato si queremos evitar un fatal desenlace. Para evitarlas, vigila constantemente el cuello y las orejas de tu perro, ya que es en estos lugares en los que se alojan.