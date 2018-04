La hemos probado: así funciona la realidad aumentada de Zara 00:12 'Shop the look', la nueva función que ya está disponible en 137 tiendas ANA ÁVILA Martes, 17 abril 2018, 12:35

La firma por excelencia de Inditex, Zara, inauguró el pasado 12 de abril una novedad tecnológica que cada vez más empresas integran en sus campañas, la realidad aumentada, AR por sus siglas en inglés. Esta tecnología permite ver a través de la pantalla y la cámara del móvil objetos de forma realista en cualquier espacio. Zara ha incorporado esta función en 137 tiendas de todo el mundo.

La única tienda que hasta ahora cuenta con realidad aumentada, en Andalucía, está en el Centro Comercial La Cañada de Marbella. Aparentemente es un escaparate vacío y prácticamente desierto, con un fondo blanco y un texto, «Shop the look». Si sacas el teléfono móvil y encuadras el escaparate con la cámara desde la app, Zara AR, todo cambia.

¿Cómo funciona?

1. Simplemente hay que descargar e instalar la app Zara AR que está disponible tanto para dispositivos Android como iOS de forma gratuita y empezar a aprovechar los descuentos.

2. Abrimos la aplicación y encuadramos el logo «Shop de look» con la cámara del móvil.

3. Esperamos unos segundos a que cargue, no es instantáneo.

4. Gracias a la realidad aumentada podrás ver a las modelos virtuales en diferentes plataformas. Puedes usarla en los escaparates de las 137 tiendas, en las cajas de cartón de pedidos online o incluso en la pantalla de tu ordenador desde la web oficial de Zara.

¿Para qué sirve?

Es una forma original y llamativa de presentar los looks, si quieres alguna prenda solo tienes que pulsar el botón 'shop the look' y la app te redirigirá a la web oficial de Zara para poder comprarlo online.

Inditex explica que Zara Realidad Aumentada es un concepto del director creativo Ezra Petronio, cofundador de Self Service Magazine, quien ha desarrollado esta experiencia «de alta calidad» y la app junto con Holooh, una compañía francesa, y el INRA (Instituto Nacional Francés de Ciencias Computacionales y Matemáticas Aplicadas).