Primark lanza 3 productos de belleza para lucir «perfecta» por un precio de 'chollo' Además de ser muy baratos, te permitirán lucir una piel suave y perfecta IDEAL.ES Jueves, 17 mayo 2018, 11:46

No cabe duda de que uno de los objetivos de muchas personas es mantener una estética cuidada, ya que en muchos casos es la primera impresión que otras personas se llevan de nosotros.

Sin embargo, lucir una piel perfecta, un torso escultural o un cabello brillante y sedoso no es una meta que pueda conseguirse fácilmente, y es que como todo en la vida requiere de esfuerzo y dedicación, ya sea tal esfuerzo ir al gimnasio o ahorrar para comprar esa crema hidratante que hace desaparecer las arrugas como por arte de magia.

Afortunadamente los cosméticos son unos grandes aliados de cara a conseguir tales fines, y aunque algunas veces hacernos con ellos puede dejar a nuestro bolsillo en números rojos, existen comercios como Primark en los que la línea de artículos 'beauty' no suele ser precisamente cara, sino más bien todo lo contrario, especialmente si haces uso de los descuentos de Descuentos Ideal.

Además de ofrecer productos realmente baratos, tal y como ha demostrado con el lanzamiento de bañadores desde 5 euros, Primark también suele comercializar artículos realmente originales, como por ejemplo las colecciones Disney que ha vendido en los últimos meses, algo que también podemos aplicar a su línea 'beauty', ya que echando un ojo a las novedades de la marca 'low-cost' me he encontrado tres artículos novedosos a precio de ganga que no pueden faltar en tu neceser. ¡Sigue leyendo y conócelos a fondo!

1. Cepillo para limpieza facial

El secreto de una piel suave y perfecta reside en el seguimiento de una triple rutina: limpieza, hidratación y exfoliación. Por ello, no puede faltar en tu neceser el nuevo cepillo para limpieza facial que puedes encontrar en Primark por tan sólo 18 euros. El mismo gira 360 grados y por ende te proporcionará una limpieza profunda en el rostro, eliminando desde bacterias y suciedad hasta resto de maquillaje o piel muerta.

2. Masajeador de ojos y labios

¿Sabías que las primeras arrugas comienzan a aparecer en la zona de los labios y en los ojos? Ponle freno al paso del tiempo con el masajeador de ojos y labios que te ofrece Primark por un precio de 10 euros. El mismo reducirá las arrugas del contorno de los ojos y los labios, disminuirá la hinchazón y mejorará el aspecto de las ojeras. ¿Qué más necesitas?

3. Cepillo limpiador de silicona

Si además de dejar tu piel impoluta quieres tonificarla y eliminar las arrugas más pronunciadas, entonces no dejes de hacerte con el nuevo cepillo limpiador de silicona que puedes encontrar en Primark. El mismo cuesta unos 10 euros y le dará a tu piel un aspecto aún más fresco del que tiene. Su cabezal flexible de silicona con pequeños filamentos se amoldará a la forma de tu rostro y lo limpiará en profundidad. Además, la piel recibirá un estimulante masaje que activará la microcirculación y por ende reducirá las arrugas.