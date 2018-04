Las 5 prendas de Zara que se van a agotar muy pronto por culpa de las influencers Si ya le tenias echado el ojo a alguna, este es el momento para comprarlas ANA ÁVILA Martes, 10 abril 2018, 09:20

La primavera y el verano cada vez están más cerca y eso significa cambio de armario o nuevas prendas de temporada, seguramente ya le has echado el ojo a varias. Zara es especialista en viralizar sus colecciones, muchas de las últimas prendas de esta temporada no llegarán a tener descuento en las rebajas, posiblemente muy pronto estén agotadas, ¿por qué?, las influyentes no dejan de mostrarlas en Instagram y eso significa fuera de stock.

1. Traje chaqueta y pantalón:

No era ningún secreto, esta temporada los conjuntos de chaqueta y pantalón están triunfando, y así lo confirmó Ana Guerra con su look en el Hormiguero. Zara tiene una sección dedicada a los trajes monocolor y monoestampado, con muchos más modelos y colores, a unos precios bastante asequibles.

Los 'blazer' rondan los 39,95 € y los pantalones los 29,95 €.

Weekend, disco vibes Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel) el Mar 2, 2018 at 9:15 PST

2. El body:

El body lleva tiempo presente en las tiendas, sin embargo cada temporada renueva sus formas y sus colores. Las ventajas de esta prenda son su efecto 'estilizante' al adaptarse fácilmente al cuerpo.

Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno) el Abr 1, 2018 at 12:23 PDT

3. Pañuelos o bandanas:

Estos accesorios han marcado el otoño y el invierno, ahora les ha llegado el momento de pasar a ser tendencia obligatoria durante la primavera y el verano. Zara ha dado colores y formas más vivas s sus pañuelos y bandanas, los precios rondan los 8 euros. Puedes usarlos en el cuello, en el bolso, en el pelo o de cinturón.

4. Bolsos de rafia:

Desde los capazos a las cestas, los últimos looks de street style de las influyentes están sacando a relucir una tendencia que estaba reservada para el verano: los bolsos de rafia. Los precios en Zara rondan los 25-30 euros. El que más destaca en las publicaciones de Instagram es el redondo con detalles en cuero. Este modelo promete conquistar las redes este verano.

5. El bañador:

Ya queda mucho menos para el verano de lo que parece y la colección de baño de Zara ya se empieza a agotar. Los bañadores son escotadísimos en las piernas, siguiendo las tendencias que marcan las instagrammers. Rayas, flores y lunares serán los estampados. Los precios rondan los 25,95 euros.