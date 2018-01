Las prendas de Stradivarius y Mango que triunfan gracias a Paula Echevarría Las compagina con una blazer de cuadros que también dará que hablar IDEAL.ES Miércoles, 17 enero 2018, 10:55

Es uno de los modelos del año. Las blazers de cuadros se han convertido en uno de los artículos más demandados durante estas rebajas. También para la propia Paula Echevarría, quien la luce en la actualización de este pasado martes en su blog ‘Tras la pista de Paula’ en ‘Elle’. Según la modelo, “han sido el hit de la temporada”, que puede adquirise con cupones descuento en ropa.

El consejo de la ex de Bustamante es utilizarlas para looks “de trabajo”. Una opción perfecta “para la oficina”. La que porta en concreto es de Sandro y combinada con tonos rojos. Como no podía ser de otra forma, queda compaginada con un clásico para ella como son los jeans que se pueden conseguir con descuento en Stradivarius.

La novedad está también en los botines, también disponibles en las rebajas con código promocional Mango. Destacamos el jersey de Dandara, un anillo de Swarovski, un collar de Barokah Jewels y el cinturón y el bolso, ambos de Gucci. ¿Qué te parece su estilo?