5 prendas premamá que puedes llevarte a mitad de precio Vertbaudet ofrece descuentos especiales de hasta el 50% en una amplia gama de productos con motivo de su 'Mid Season Sale' FRAN JUSTICIA Martes, 27 marzo 2018, 11:13

Desde hace unos cuantos días estamos en primavera, los días son más largos y sales del trabajo con luz del día como para pasear un buen rato, ¿ya lo has notado? Además de este claro beneficio, el cambio de estación marca también la llegada de un periodo imperdible para los más ‘fashion victim’, y es que llegan las ‘Mid Season Sale’.

Este tipo de promociones no son otra cosa que una especie de rebajas que realizan numerosas marcas y establecimientos, especialmente aquellos que se dedican al sector textil. Gracias a la misma puedes beneficiarte de descuentos en una amplia gama de artículos, y si estás embarazada no creas que este año no vas a poder aprovechar la ‘Mid Season Sale’, puesto que además de que algunas prendas de tallas grandes es posible que las encuentres con descuento, en Vertbaudet cuentan con una cuidada selección de ropa premamá con descuentos de hasta el 50% gracias a su ‘Mid Season Sale’. ¡Puedes hacerte con ella con el código descuento Vertbaudet de Descuentos Ideal! A continuación puedes conocer de qué prendas se trata con todo detalle. ¿Está entre ellas alguno de tus ‘must have’?

1. Falda vaquera

¿Quién dijo que estar embarazada significaba dejar de lucir faldas? Esta falda vaquera es muy confortable y está especialmente diseñada para las futuras mamás con una ancha franja de punto strech y cintura ajustable en el interior mediante elásticos abotonados. ¡No lo dudes y llévatela por 16,79 euros!

2. Peto

Los petos vaqueros han regresado de los años 90 con la firme intención de convertirse en la prenda clave de los próximos meses. ¿Pensabas que no podrías ponerte uno por tu embarazo? ¡Te equivocas! Este modelo que te ofrece Vertbaudet es muy cómodo y lo más importante, lo tienes con un 30% de descuento.

3. Camiseta cruzada

La ropa de premamá no suele, por lo general, contar con muchos detalles. Normalmente son camisetas básicas, pantalones vaqueros y poco más. Sin embargo, Vertbaudet quiere que te sientas diferente y por supuesto, que puedas lucir las últimas tendencias en moda. Por ello, te trae esta camiseta lisa cruzada en rojo intenso. ¿Podrás resistirte a ella?

4. Pantalones slim blancos

Otra tendencia para los próximos meses son los rotos en los pantalones, especialmente en los bajos. ¿Quieres unos especialmente diseñados para las embarazadas? ¡Los tienes en Vertbaudet en color blanco y con un 25% de descuento!

5. Vestido de punto

Durante tu embarazo es probable que tengas que asistir a diversos eventos como bodas y bautizos en los que quizá no te apetece ir con el típico denim de embarazada. ¿Solución? Este vestido de punto en color negro que te propone Vertbaudet. Acompáñalo de unas sandalias metálicas y serás la más ‘top’ y ‘trendy’ de la cita.