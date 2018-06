3 prendas obligadas la nueva colección de verano de Desigual Por su originalidad y por ser fáciles de combinar, estos artículos deben estar en lo más alto de tu 'wish list' FRAN JUSTICIA Martes, 5 junio 2018, 09:31

Queda poco para que llegue el verano, pero a estas alturas ya son muchas las marcas que han inundado nuestras vistas con los nuevos diseños que especialmente han elaborado para esta cita anual. La última ha sido Desigual, y es que hace unos días lanzaban 'Verano Mediterráneo', su nueva colección de ropa y complementos de cara a la estación estival.

Evidentemente por su nombre puedes intuir que es una colección muy nuestra, ya que se nutre de algunos de los tópicos más claros de la cultura mediterránea, entre ellos, lo colorido y el mar.

Hemos analizado los más de 80 artículos que componen esta colección y hemos podido encontrar grandes joyas que querrás lucir este verano, desde pendientes XXL hasta 'palazzo' con estampado marítimo, pasando por bolsos o sandalias con flores y algas. ¡Todo puede pasar!

A pesar de tal cantidad de ítems no ha sido difícil elegir nuestros 3 'must have' de esta colección. Sí, esos imprescindibles que deben ocupar los primeros puestos de tu 'wish list', los cuales además podrás conseguir con descuento gracias al código promocional Desigual. ¡Toma nota!

1. Vestido Lenny

Lo primero que me ha llamado poderosamente la atención al ver este vestido ha sido su estampado. Aunque al principio no sabía si se trataba de unas medusas o simplemente del fondo del mar, indagando un poco he podido descubrir que simplemente se trata de una mezcla de mandalas y círculos, detalles en tendencia este año.

Con lo cual, si a ello le sumamos el corte recto y largo hasta el tobillo, su cuello redondo y el hecho de que no lleve mangas, queridas, estamos ante un claro imprescindible de la temporada. Next.

2. Sandalias Libra Alhambra

¿Unas sandalias con el nombre de la Alhambra? Está claro que iban a llamar mi atención, pero no están en este 'top' por llamarse igual que el monumento más bello de Granada, no, están porque se lo merecen, y es que se trata de unas sandalias ergonómicas de dedo con impresión de mosaicos en blanco y negro 3D, ideales para lucir cómoda y elegante en los looks más formales a los que tengas que hacer frente, ya sea en Granada o en Pekín.

¿El problema? De momento, sólo de momento, están agotadas, ¿ves como era un claro 'must have'?

3. Pendientes pelicano

Que llevar pendientes XXL con formas raras es tendencia lo saben hasta en el Polo Norte, así que evidentemente no podía dejar de colocar en este escueto top estos pendientes con forma de pelicano, los cuales son absolutamente geniales. Los mismos llevan algunos de los colores claves de la temporada y por ende, de la colección, como por ejemplo son el morado, el azul, el blanco o el negro.

Su parte trasera está bañada en plata, por lo que también puedes utilizarlos de esta forma, luciendo así simplemente la silueta de los dos pelicanos. ¿Alguna vez unos pendientes dieron tanto de sí? Pregunto.

Estos son sólo algunos de los 'must have' de la nueva colección que nos trae este verano Desigual, por lo que ya estás tardando en entrar en la tienda online de la marca para conocer el resto de artículos que han preparado en una clara oda a nuestra cultura, nuestra moda, nuestros colores y en definitiva, a nuestro verano en el mediterráneo.