Las dos prendas de lujo que Sara Carbonero ha agotado y que puedes imitar en Zara

Sara Carbonero ha agotado y que puedes imitar en Zara

Miércoles, 21 marzo 2018

Sara Carbonero ha dado la bienvenida a la primavera por todo lo alto. La toledana se hizo valer de su cuenta en Instagram para publicar dos modelos que se están convirtiendo en virales durante las últimas fechas. Una de las prendas lucidas en una de sus publicaciones es ‘low cost’ y la segunda puede costar algo más. En común tienen que ambas cuentan con réplicas parecidas y que pueden adquirirse y con descuentos en Zara.

La primera prenda que destaca es una blusa oscura con estampado floral que lució por el centro de Oporto. Pertenece a una de sus firmas preferidas como ‘Slow Lowe’. El precio de la prenda original es de 49 euros y está disponible en la web de la marca.

Sin embargo, en Zara hoy podemos encontrar opciones similares. Destaca esta que está disponible por 19.95 euros. Eso sí, insistimos en que son similares, no idénticas. En este caso se trata de una prenda de mucho más colorido. Pero no es la única posibilidad que la firma de Inditex. De hecho, algunas otras prendas no han tardado ni un día en agotarse.

La segunda prenda que destaca en su otra publicación son unos botines que cuestan algo más que la blusa citada con anterioridad. Son un modelo de color plomo con maxi tiradores y tachuelas de color níquel. Están elaborados de piel de vaca y a mano y los comercializa una firma española como Batana por 169 euros. En Zara, un modelo de botines distinto pero también interesante se puede encontrar por 39.95 euros.