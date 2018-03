La prenda de Zara que no ha durado ni un día sin agotarse: ¿cuándo vuelve? Es uno de los vestidos de la nueva colección de la marca, 'Calm & Earthy' IDEAL.ES Sábado, 17 marzo 2018, 12:30

Cada vez es más difícil encontrar los must have en Zara y es que se agotan en un abrir y cerrar de ojos. Lo vemos en cuanto lo lanzan, nos encanta, y en lo que tardamos en recomendarlo aparece el temido y odiado 'comming soon'. Esta y otras marcas pueden obtenerse con una gran rebaja gracias a los descuentos en Zara.

Una vez más, ha vuelto a pasar con uno de los vestidos de la nueva colección de la marca, 'Calm & Earthy'. Se trata de un modelo largo de cuello redondo y manga corta. La cintura se corta con un lazo ancho del mismo tejido. Es una prenda para el verano, que sale de lo que estamos acostumbrados a llevar con un diseño muy original. Si te gusta no dudes en ir a apuntarte a la lista de espera.

Viendo que el vestido se nos ha escapado, hemos optado por comprarnos la falda de la colección que promete desaparecer en breve también.

El precio de ambas prendas es de 39,95 euros.