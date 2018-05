Esta es la prenda del verano con la que arrasa Sara Carbonero: triunfa en Mango por 30€ Es un básico que no te quitarás de encima esta temporada y con un precio muy low cost ANA ÁVILA Sábado, 26 mayo 2018, 14:02

Esta no es una prenda cualquiera, es la falda del verano. ¿Por qué? Porque ha invadido Instagram y las tiendas low cost. Por si esto fuera poco, también la ha llevado Sara Carbonero en uno de sus looks que enamora a los fans. Es la falda del momento y no puedes tardar en hacerte con una.

La prenda en cuestión es una falda midi, con efecto lino y abotonada de arriba a abajo que ya forma parte de las colecciones de firmas como Zara, Mango, H&M o Uterqüe. La hay muchos colores, estampados y diseños, aunque la que verdaderamente triunfa es la beige o blanco roto, ajustada a la cintura y con botones verticales. Todo un must.

«La que espera y no desespera... #paraundíaquellegolaprimera#apurando #Porto #slowlife» ha comentado la esposa de Iker Casillas.

En uno de los mejores looks de la periodista, Sara Carbonero ha combinado la falda con una camiseta blanca básica y unos mocasines de ante en color beige que prometen ser los mejores aliados para los días de verano. La falda que luce la periodista es de Mango y tiene un precio de 29,99 euros. ¿A qué esperas para hacerla tuya con descuentos?