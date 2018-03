La prenda perfecta para hermanas de Stradivarius que solo cuesta 5 euros Se puede adquirir en tallas S, M y L, aunque en esta última quedan pocas unidades IDEAL.ES Viernes, 16 marzo 2018, 11:48

Si busca un regalo original para su hermana, o para una amiga especial, en Stradivarius tiene usted la solución. La firma de Inditex ha lanzado a la venta una camiseta de manga corta que cuenta con un mensaje en concreto: ‘Sister season’ o temporada de hermana. Está disponible en la web del establecimiento por 5.99 euros, aunque se puede adquirir este y otros artículos a través del código promocional Stradivarius. Una oportunidad única, probablemente.

El producto en cuestión cuenta en la web con el nombre ‘Camiseta print’ y la referencia 2611/321-V2018, por si tuviesen interés en localizarla. Se trata de una prenda confeccionada en su totalidad con algodón. Esta camiseta brillará como las dos prendas que encantan a muchas mujeres y que hacen un guiño a dos marcas de refrescos.

Se recomienda lavar en la lavadora a una temperatura máxima de 30 grados centígrados y centrifugado corto; no emplear lejía o blanqueador; planchar máximo a 110 grados centígrados; no limpiar en seco y no introducirla en la secadora. Hoy está disponible en las tallas S, M y L, quedando en esta las últimas unidades.