El potente portátil HP que puede ser tuyo por 300 euros menos El mismo carga un disco duro de 1 TB y cuenta con uno de los procesadores más óptimos del mercado FRAN JUSTICIA Martes, 20 febrero 2018, 09:22

Quedan escasos días para que el mes de febrero llegue a su fin, lo que significa por tanto también que las rebajas de invierno están a punto de acabarse. Este periodo de precios especiales es perfecto para hacerse con auténticas gangas en todo tipo de productos, no sólo textiles, y es que algunos comercios también comercializan electrodomésticos, ordenadores y móviles con jugosos descuentos.

No obstante, esto no quiere decir que todavía no puedas aprovechar alguno de los increíbles 'chollos' que hemos podido encontrar en estas rebajas, ya que por ejemplo si estabas buscando un ordenador, en HP tienen una oferta que no vas a poder ignorar, puesto que te puedes llevar a casa un HP 15-bw033ns por 300 euros menos

¿Qué tiene de particular este portátil?

Se trata de uno de los últimos lanzamientos de la conocida marca. El mismo carga un procesador AMD Quad-Core serie A con frecuencia base de 2,7 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,6 GHz y 2 MB de caché, por lo que garantiza un buen rendimiento, uso fluido y la ejecución de varios programas y aplicaciones de forma simultánea. Su tarjeta gráfica no es menos, ya que posee una AMD RADEON 530 Graphics de 4 GB dedicada, con la que no se te resistirá ningún videojuego ni tampoco ninguna aplicación de arte y diseño.

Por otro lado, su sistema operativo es Windows 10 Home 64, cuenta con 1 TB de almacenamiento, dos altavoces dobles, cámara HD HP Truevision, panel táctil que admite gestos multitáctiles, varios software preinstalados como McAfee Live Safe, Netflix y 1 mes de prueba de Microsoft Office 365, 6 puertos USB y un lector de tarjetas SD.

En lo que respecta a su diseño y portabilidad, podrás llevarlo fácilmente a cualquier parte, ya que no excede de los 3 kilos de peso y cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas. Además, es de color plata y posee una bisagra chapada en cromo que añadirá un poco de color a tu vida.

Su batería es otra garantía de que te permitirá trabajar eficazmente allí donde estés, ya que su batería de ion-litio de 4 celdas 41 Wh dura hasta 11 horas y se recarga hasta el 90% rápidamente en menos de 90 minutos. ¿Qué te parece?

Como ves, ventajas no le faltan a este portátil