El polémico vestido de Pilar Rubio: sabemos de dónde es y cuánto cuesta La famosa prenda es de una popular firma de moda ANA ÁVILA Lunes, 21 mayo 2018, 09:38

La televisiva Pilar Rubio reapareció apenas un mes y medio después de dar a luz a su tercer hijo junto a Sergio Ramos, Alejandro Ramos. Rubio sigue apostando por los vestidos tras su reciente maternidad y la sensualidad siempre la acompaña. De hecho, en su última aparición, la colaboradora lució tipazo en un acto público.

La influencer fue una de las caras que protagonizaron una campaña publicitaria de una conocida marca de chicles, entre las que se pudieron ver a la presentadora Patricia Conde, al actor Miguel Ángel Muñoz o la cantante de OT Aitana.

#sonrisaorbitwhite. @raquelcostastylist Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 9 May, 2018 a las 9:24 PDT

En las publicaciones de Instagram de Pilar Rubio se puede ver su temprana recuperación, sin embargo, la prenda también tuvo mucho que ver y más de una buscaba dónde encontrarlos y a ser posible hasta con descuentos.

El vestido en cuestión es de la famosa marca Guess y tiene un precio de 119 euros, está disponible en su web en todas las tallas. Una diseño fluido, corto, con escote cruzado en pico y de un precioso color azul.

La conocida influencer ya ha explicado varias veces que para ella, no es una cuestión de sentirse sexy o no, sino que «es mi estilo, a mí me gusta y me siento bien».