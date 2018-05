«Lo que faltaba por ver»: polémica por la sudadera para niños de Zara Kids de Paula Echevarría El look ha sido demasiado arriesgado, con una imagen de Lisa Simpson IDEAL Martes, 15 mayo 2018, 11:11

El último look de Paula Echevarría, que nos tiene acostumbrados a mostrarnos en su blog diferentes modelos y combinaciones, no ha gustado demasiado. «Horrible look, qué cutre», son algunos de los comentarios surgidos en Instagram.

Quizás esta vez Paula ha ido demasiado lejos con el riesgo y combinar una sudadera infantil con una falda estampada de piñas no sea el mejor de sus looks.

Aunque muchos han sido los críticos que se han horrorizado con esta extrafalaria combinación, también hay quien la defiende y asegura que Paula tiene una visión que va más allá. Aquí te dejamos las fotografías de cada uno de los complementos de este polémico look, dónde puedes comprarlos y sus precios.

Lo cierto es que el look es cuanto menos llamativo y que tú puedes también llevarlo. Porque la sudadera rosa con estampado de Lisa Simpson es de la colección de Zara Kids y la puedes comprar por tan solo 17, 95 euros. Y tú la puede conseguir más barata aún si usas estos descuentos.

Por otro lado, la falda con estampado de piñas y un pequeño volante es una obra de Dolores Promesas, por lo que su precio sí que es más cara y se dispara hasta los 99,90 euros.

Y por último, las zapatillas que lleva son nada menos que unas sneakers de Pikolinos. Son del modelo Modena y su precio es de 99 euros.

Otro look de la actriz que gustó mucho fue el del vestido que recuerda a 'Pretty Woman', aunque en las últimas fechas de lo que más se habla es de la preocupación de sus fans porque está «muy delgada».