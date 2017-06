3 'playas' de Madrid que seguro desconoces Aunque la capital española no posee playas ni zonas costeras, sí cuenta con diversos ríos y embalses habilitados para el baño Miércoles, 28 junio 2017, 10:15

Madrid es la capital de España y especialmente esta semana está siendo sede de la celebración del ‘Orgullo Gay’ a nivel mundial, lo que supone la llegada de más de dos millones de personas. La realidad es que la capital puede satisfacer el ocio de muchas formas, no solo gracias a su gran cantidad de museos, comercios, teatros, cines, restaurantes y pubs, no, y es que aunque no lo creas, Madrid puede ser el destino perfecto para tus vacaciones incluso si vas buscando refrescarte, por lo que no es de extrañar que también haya sido escogido como sede para este evento tan importante.

Cierto es que la capital no tiene playa, pero, ¿ello debe significar que los madrileños y turistas que estén en la ciudad ‘mueran’ de calor este verano? Por supuesto que no, ya que cuenta con diversos ríos y embalses que han sido habilitados para el baño y que poseen una espectacular variedad paisajística que sin duda te hará pensar que estás muy lejos de la ajetreada ciudad, ¿qué te parece?

1. Charca Verde

Aunque el nombre no sea precisamente lo que se dice atractivo, te aseguramos que este lugar recibe diariamente la visita de numerosas personas, ya que es una de las mejores formas de refrescarse en verano en Madrid. Se trata de la conocida como ‘Playa de la Sierra de Madrid’, que básicamente se compone de una serie de charcas de agua fría del río Manzanares en las que sí está permitido el baño. Además, el hecho de estar situado en plena naturaleza te permitirá desconectar de la rutina y tomar el sol en perfecta comodidad. Te recomendamos que vayas entre semana, ya que el fin de semana será imposible encontrar un espacio.

2. Embalse de San Juan

Más conocida como ‘Playa de Madrid’ se trata del único embalse de la capital española en el que se permite el baño, así como también todo tipo de actividades recreativas y deportivas, especialmente aquellas acuáticas a motor. La mejor zona para disfrutar de un auténtico día de playa es la conocida como Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias, puesto que no solo cuenta con restaurantes y diversos chiringuitos, sino que incluso posee arena fina, lo que te hará sentir que estás en alguna de las costas arenosas de España.

3. Playa del Alberche

A tan solo 50 kilómetros del centro de Madrid y situada tras el pantano de San Juan puedes disfrutar de la ‘Playa del Alberche’. La misma se ha formado gracias a la unión de los ríos Alberche y Perales, y al igual que en el caso anterior crea una zona arenosa ideal para tomar el sol y bañarse, contando además con merenderos, duchas y aparcamientos.

Y tú, ¿conocías estas ‘playas’ de Madrid? Si vives en la ciudad o conoces a alguien de allí, no dudes en hablarle de estos lugares con los que paliarán las elevadas temperaturas que está experimentando todo el país.