3 platos sencillos para sorprender a tu madre en el Día de la Madre Este 6 de mayo coge el delantal y pon en práctica tus dotes culinarias para dejar con la boca abierta a tu progenitora FRAN JUSTICIA Jueves, 3 mayo 2018, 09:21

¿Sabes qué día se celebra este domingo 6 de mayo? En efecto, el Día de la Madre, y es que tal y como manda la tradición, el primer domingo de dicho mes se homenajea a las progenitoras de todo el mundo, ya sea haciéndoles un regalo físico o simbólico, pasando más tiempo con ellas, etc.

Si estabas pensando comprarle a tu madre esa colonia que ponen en oferta todos los años o bien algún complemento de moda como un bolso o un pañuelo, déjame decirte que original lo que se dice original no eres. Por ello, este año te invito a que le prepares algo diferente. ¿Qué tal un almuerzo o cena elaborado por ti mismo?

Si no eres bueno en la cocina siempre puedes optar por pedir comida a domicilio, pero si crees que puedes hacerlo medianamente bien, te animo a que sigas leyendo y a que pongas en prácticas estas 3 recetas con las que estoy seguro que sorprenderás a tu progenitora. ¿Te animas?

1. Ensalada de pollo

Empezamos por el plato más sencillo de preparar, una deliciosa ensalada de pollo al curry con frutas y vegetales. Es la alternativa ideal si tu madre está a dieta o si es de las que prefiere ingerir ingredientes nutritivos y saludables.

2. Lasaña

Si bien puedes comprar la pasta de la lasaña previamente, lo ideal es que la prepares tú mismo. Es un plato que puedes realizar con verduras y bien con carne y bechamel, la típica de toda la vida. Está deliciosa y seguro que a tu madre le encantará.

3. Pollo al limón

Es uno de los platos típicos de los restaurantes chinos, pero puedes prepararlo tú mismo desde casa. Sólo tienes que freír el pollo empanado y dejarlo macerar en el jugo del limón durante 15-20 minutos. Puedes acompañarlo de arroz o ensalada para que sea un plato aún más nutritivo y saludable.

Extra: brochetas de frutas con chocolate

No dudes en cerrar el menú que le has preparado a tu madre por el Día de la Madre con este sencillo y delicioso postre. Sólo tienes que trocear las frutas, que pueden ser plátanos, fresas, manzanas, naranjas, mangos e incluso sandías y posteriormente verter un poco de chocolate sobre ellas. ¡Caliéntalas 1 minuto en el microondas y listo!