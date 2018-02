3 planes sorprendentes si celebras San Valentín este fin de semana Al caer en un día laborable, son muchas las parejas que han atrasado la celebración FRAN JUSTICIA Viernes, 16 febrero 2018, 11:40

El Día de San Valentín de este año se celebró el pasado miércoles 14 de febrero como manda la tradición, pero el hecho de caer en un día laborable ha motivado que numerosas parejas hayan decidido posponer la celebración al fin de semana, por lo que restaurantes y establecimientos de ocio y restauración esperan en los próximos días hacer su particular agosto con motivo de dicha cita.

Por esta razón quizá aún ni has elegido regalo para tu media naranja ni tan siquiera sabes qué plan hacer para pasar el día juntos, pero en este último caso no te preocupes, ya que me he puesto a buscar ideas y alternativas para pasar San Valentín este fin de semana y además de encontrarme con el código descuento Groupon, por el que te beneficiarás de 20% de descuento en escapadas y actividades, he descubierto también algunos planes que creo que pueden sorprender y mucho a tu pareja. ¿Tomas nota?

1. Disfrutad de una experiencia de riesgo

Puede ser que os guste ir más allá, disfrutar de cosas en la vida que en muy raras ocasiones volveréis a repetir, experiencias en las que la adrenalina y los retos personales forman un perfecto tándem que aprovechar. Y tú dirás, ¿qué experiencias son esas? Pues por ejemplo saltar en paracaídas, conducir un coche de rally, volar en un ultraligero, pilotar una avioneta, pasearte en globo, volar en parapente, conducir vehículos de karting, hacer rafting y canyoning, bucear en grandes profundidades, nadar entre tiburones o escaparte unas horas a navegar en mar abierto con una regata en velero, entre otras. Sin duda, planes con los que sentiréis la adrenalina en vuestro cuerpo y con los que vuestras emociones se incrementarán hasta límites desconocidos en tierra, aire o agua.

2. Recorred el Sacromonte a bordo de un ‘segway’

Vale, sabemos que jurasteis que nunca os subiríais en uno de ellos por considerar que solo lo hacían los ‘guiris’ pero ya que estamos, ¿por qué no? Romped los prejuicios y subid a cualquiera de estas plataformas móviles. Además de la comodidad y de la rapidez con la que podréis trasladaros de un lugar a otro, podréis disfrutar recorriendo toda Granada y especialmente lugares emblemáticos, que sí, que os conocéis hasta la saciedad, pero que esta vez los veréis diferentes y en pocas horas, os lo garantizamos. El mirador de San Nicolás, las Cuevas Gitanas, el Cementerio, Plaza Nueva, Catedral, San Matías… Granada está a vuestro alcance y una forma divertida, amena y diferente de conocerla también, ¿os animáis?

3. Escapada a Ámsterdam

Si, en Venecia puedes navegar en góndolas, pero las barcas de Ámsterdam no son menos románticas y apetecibles, y es que os permitirán surcar cualquiera de sus numerosos y famosos canales. Se trata de una capital con magia y cuya gastronomía es famosa ante todo por la rica tortilla de queso y patata que podréis degustar en cualquiera de sus exquisitos restaurantes. Perdeos por su increíble centro lleno de espectáculos callejeros, comercios y museos como el Van Gogh, el Hermitage, el museo de la cerveza o la casa de Anna Frank, y visitad edificios tan históricos como los que alberga el barrio de Eastern Docklands, un ejemplo de estilo y vanguardismo. Sin duda un lugar donde los excesos pasan a formar parte de la vida cotidiana y que formará parte de las mejores experiencias de vuestra vida y vuestra relación.

Como ves hay planes para todos los gustos y bolsillos, ya está en ti decidir cómo vas a pasar este San Valentín. ¿Te quedarás en Granada y disfrutarás de su belleza o tirarás la casa por la ventana y os lanzaréis en paracaídas? ¡Feliz San Valentín!