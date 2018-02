3 planes para relajarte en el Día de Andalucía Con motivo de la festividad son numerosas las personas que disfrutan de un día libre FRAN JUSTICIA Miércoles, 28 febrero 2018, 10:00

Hoy es 28 de febrero, un día normal y corriente en España salvo para los andaluces, ya que se celebra el mítico Día de Andalucía. Por esta razón y si resides en Andalucía quizá hoy no tienes nada que hacer. Un día libre que puedes pasar durmiendo, lo cual nunca es mala opción, comiendo pan con aceite, una actividad que tampoco está nada mal, o bien llevando a cabo alguna experiencia que haga este día diferente. ¿Qué te parece?

En La Vida es Bella tienen experiencias para todos los gustos y bolsillos, así como también para parejas y grupos, por lo que no importa si sois solo dos o un grupo de diez personas. ¡Podéis organizaros! Además, sólo hoy podéis beneficiaros de un 10% exclusivo si hacéis uso del código promocional La Vida Es Bella.

Como te decía, hay actividades para todos los gustos, pero a continuación te detallo algunas de las mejores. ¡Feliz Día de Andalucía!

1. Spa, masaje y relax

Para los amantes de dormir hasta las tantas y descansar hemos localizado esta idea que si bien no es exactamente dormir, te dejará relajado para afrontar con fuerza el resto de la semana. Disfruta del calor de una sauna, siente como respiran tus poros con el vapor de un baño turco, déjate masajear por las burbujas de un jacuzzi y libera el estrés y la tensión con un masaje tailandés. ¡Tú decides!

2. Vuela en parapente

¿Sientes curiosidad por cómo sería volar? Con volar no me refiero a pillarte un avión y viajar, no, me refiero a volar tú mismo como si fueses un pájaro. Puedes aprovechar este Día de Andalucía para engañar a tu chica o chico y llevarlo a volar en parapente con alguna caja experiencia de La Vida es Bella. La experiencia es similar a lanzarse en paracaídas, salvo porque esta vez te mantendrás más tiempo volando por el cielo.

3. Navega en kayak

El calor está haciendo poco a poco su aparición, por lo que cada vez hay más ganas de que llegue el verano, ¿verdad? Este Día de Andalucía puedes adelantarte disfrutando de una agradable travesía en kayak con tu pareja o con tus amigos. Normalmente este tipo de actividades se llevan a cabo en ríos o pantanos, pero si te atreves puedes irte hasta Cádiz para navegar por el océano atlántico. ¡Una alternativa perfecta si quieres pasarlo genial y hacer deporte hasta en un día festivo!