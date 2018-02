4 planes baratos para celebrar San Valentín Con motivo de esta cita numerosas personas entregan regalos a sus parejas o preparan un plan especial para celebrarlo FRAN JUSTICIA Lunes, 5 febrero 2018, 10:52

Si creías que el fin de las rebajas iba a suponer un respiro para tu bolsillo, te equivocabas, o bueno, al menos así es si tienes pareja. ¿Recuerdas que el próximo 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín? De nada.

Quizá por esta razón ya estás buscando incansablemente el mejor regalo para esa persona tan especial que se ha convertido en tu media naranja, pero, ¿y si le regalas algo que podáis disfrutar ambos? Al fin y al cabo San Valentín es un día para disfrutar con mayor intensidad del amor, ¿qué mejor que hacerlo juntos?

No te preocupes por el dinero, ya que me he puesto a buscar auténticos ‘chollos’ para que este San Valentín no te deje en números rojos. Si sigues leyendo te cuento algunas de las alternativas con las que me he encontrado, las cuales te saldrán más baratas si aprovechas el código descuento Groupon de Descuentos Ideal. ¡Este año triunfarás y ahorrarás!

1. Un viaje a la ciudad del amor

Sí, puede ser un clásico, pero, ¿estás seguro de que no le encantará? París, la conocida como ‘ciudad del amor’ os está esperando con los brazos abiertos y con infinidad de actividades para entreteneros, desde una visita al Louvre hasta un paseo cerca de Notre Dame o un crucero por el Sena, ¡vosotros decidís!. Con Groupon podrás disfrutar de una habitación doble standard para dos con opción a desayuno en un hotel de 4 estrellas desde tan sólo 59 euros, ¿qué te parece?

2. Un tratamiento de belleza

Si la estética y la apariencia física son dos de las pasiones de tu media naranja, este regalo le encantará, puesto que por tan sólo 19,90 euros podrá disfrutar de un tratamiento de higiene facial con punta de diamante, mascarilla hidratante y masaje, el cual además también podrá ser completado con una sesión de depilación de cejas y una sesión de manicura, esta vez por 24,90. La oferta permite varios cupones, por lo que podréis compartir la experiencia desde 42 euros.

3. Una cena con velas

¿Hay algo más romántico que cenar junto a tu pareja acompañados únicamente por unas velas y la luna de fondo? Si Reina y Golfo sentaron un precedente del romanticismo en el conocido clásico de Disney ‘La Dama y el Vagabundo’ no vamos a ser nosotros los que digan ‘no’ a este tipo de planes. Por ello te recomendamos que aproveches el cupón del 50% de descuento de Groupon para disfrutar de una cena para 2 con entrante, principal, postre y botella de vino o bebida desde 39,95 € en Balcón de Genil.

4. Una sesión de buceo

Este plan es probablemente el más original para celebrar en San Valentín y os aseguro que se convertirá en una experiencia que no olvidaréis. Se trata de una sesión de bautismo de buceo para dos, el cual se realizará en el mar de Tarifa y que incluye teoría, desplazamiento en barco, inmersión con instructor titulado, seguro y equipación, o lo que es lo mismo, traje de neopreno, aletas, máscara, cinturón de plomo, botella de aire, reguladores con manómetro y jacket. Todo desde 49,95 euros.