¿Qué pizza es la que menos engorda? En ocasiones es considerada una comida basura, pero hay pizzas que no te harán aumentar de peso FRAN JUSTICIA Jueves, 19 abril 2018, 09:22

Que sí, que ya estamos en primavera y que toca empezar la 'Operación Bikini'. Si saberlo lo sé, lo que pasa es que me cuesta una barbaridad comer sano y más aún cuando se acerca el fin de semana y encuentro varios mensajes de amigos diciéndome de quedar y pedir unas pizzas. ¿Te sientes identificado?

Está claro que por comernos una pizza a la semana no vamos a convertirnos en un mastodonte, pero oye, igual engordar unos kilitos de más como que sí. No obstante, si te encuentras en plena 'Operación Bikini' y quieres comerte una pizza, tengo el método perfecto para evitar que este pecado se convierta en una consecuencia irreparable en tu vida: identificar qué pizza es la que menos engorda.

Y es que sí, como bien dicen los nutricionistas, la pizza es un alimento apto para todos los públicos, estés a dieta o no. Eso sí, además de elegir una buena masa, se deben elegir los ingredientes correctos para que esta comida no afecte lo más mínimo a nuestra figura.

Por ello, me he puesto a investigar y a continuación te detallo cuáles son las pizzas que tienen menos calorías. Apúntalas porque hasta que pase junio van a ser tu plato imprescindible al pedir comida italiana, con permiso de los tortelinis de espinacas.

1. La Hawaiana

Sé que esto va a crear una amplia ruptura de amistades y parejas, pero sí, si quieres que la pizza no te engorde acostúmbrate a que lleve piña. Pese a quien le pese, la pizza Hawaiana es una de las que contiene menos calorías, concretamente ingerir unos 100 gramos, lo que viene siendo dos o tres porciones, conlleva para nuestro cuerpo tan sólo 115 calorías. Esas que en cinco minutos en la cinta quemarás al día siguiente.

2. La cuatro estaciones

Evidentemente las pizzas más sanas van a ser aquellas que incluyen verduras y otros ingredientes verdes con los que el consumo de calorías será mínimo, de ahí que la siguiente pizza en añadirse a la lista de 'Pizzas must have para la operación bikini' sea la Cuatro Estaciones. ¿La razón? Lleva alcachofas, champiñones, aceitunas negras…. Ingerir las mismas porciones que en el caso de la Hawaiana incrementará un poco el consumo de calorías, concretamente serán 188.

3. De la huerta

Cierra nuestro ranking una pizza que sólo podrás probar en Telepizza, la cual se compone de pimiento rojo asado, pimiento verde, cebolla, champiñón, aceitunas negras y topping de mozzarella. Si no eres fan de las verduras, te costará saborear esta pizza, pero si no te desagradan, es la mejor opción para comer pizza y no tener que pasarte 3 horas en el gimnasio.

Estas son las pizzas que menos engordan pero, ¿cuáles son las que más? Básicamente todas aquellas que llevan exceso de queso, carnes y embutidos, así que hasta finales de junio ve olvidándote de la Pepperoni, la Cuatro Quesos, la Carnivora…. ¡Piensa que después de hacerte la foto oficial del verano 2018 podrás volver a comerlas!