Pide en Burger King por Navidad: descuentos y ofertas en menús y hamburguesas La multinacional activó tiempo atrás su servicio de reparto a domicilio IDEAL.ES Lunes, 25 diciembre 2017, 10:24

El lunes 25 se presenta como un día para abonar deudas alimenticias. O quizá no. La inminente llegada de la Navidad concentrará a familiares y amigos alrededor de las mesas en los hogares españoles. Ante sí tendrán el reto de acabar con lo máximo posible. Comer como si no hubiese un mañana, pero probablemente siga habiendo restos de la noche del 24 durante el 25. Si decide romper con esa rutina sepa que tiene ante sí la oportunidad de elegir. Por ejemplo, Burger King ya activó su servicio de reparto a domicilio. ¿Sabes cuáles son las mejores hamburguesas de la multinacional que puede consumir en Navidad? También puedes pedirlas en las ofertas de Just Eat.

El establecimiento cuenta con una serie de menús y promociones con descuento de las que se puede beneficiar en todos sus productos. Hay hamburguesas, pero también ensaladas, entrantes, snacks, menús infantiles, bebidas y hasta postres.

En la modalidad de carne destaca la novedosa The King Cheddar, que otorga protagonismo a dicha modalidad de queso. También resalta The King Huevo o The King Bacon, la clásica Whoopper en doble o modalidad triple y hasta hamburguesas sin gluten a la que se le puede añadir queso. Incluso persiste el clásico Big King, adaptable a modalidad XXL.

En la categoría de pollo destaca la Cheddar Tendercrisp, la chicken Tendercrisp o la clásica Long Chicken además del Wrap, los Nuggets o las alitas. Deliciosas con una salsa barbacoa para acompañar. Precisamente el pollo es protagonista en dos ensaladas como la delight con pollo crujiente o la que incluye salsa césar. También puede optar por una ensalada simple y original.

¿Y para los más pequeños? La solución está en el King junior meal. Menús con hamburguesa, ensalada, agua y zumo que pueden variar a hamburguesa con queso o Nuggets de pollo. También se pueden incluir helado Sandy con fresa, chocolate o caramelo. ¿Quién da más?