El pack de pilas recargables que te puedes llevar por 14 euros Además de ser más económicas, son más duraderas que las que no pueden ser recargadas IDEAL.ES Viernes, 26 enero 2018, 15:24

Cualquiera podría decir que ya no es necesario utilizar pilas para poder disfrutar de diversos aparatos, pero nada más lejos de la realidad, y es que siguen existiendo artículos que requieren de las mismas para funcionar. Desgraciadamente este tipo de dispositivos que se encargan de dar vida a nuestros productos no son precisamente baratos, por lo que adquirirlos suele conllevar un coste algo elevado, además de que suelen contaminar mucho el medioambiente.

Sin embargo, esto no quiere decir que no debamos utilizar pilas, puesto que existen modelos de pilas que no sólo no contaminarán el medioambiente, sino que además te permitirán ahorrar a corto y largo plazo, puesto que pueden recargarse para ampliar su ciclo de vida útil. Estas pilas son las pilas recargables y si precisamente estabas buscando un pack económico, hoy estás de enhorabuena, puesto que si aprovechas el ‘chollo’ del día de El Mejor Precio podrás llevarte un pack de pilas recargables Panasonic Eneloop Pro por tan sólo 14,44 euros.

La realidad es que hay una gran variedad de aparatos que aún hacen uso de pilas: calculadoras, cámaras fotográficas, relojes, reproductores de música, mandos a distancia…. Dispositivos que se han convertido en parte de nuestra vida y cuyo uso se agota con facilidad, por lo que las pilas recargables pueden ser una gran ventaja y un gran acierto económico a raíz de las rebajas con las que las puedes encontrar.

Se trata de un pack de 4 pilas AA recargables con una capacidad de 2.500 mAh, las cuales te proporcionarán una potencia muy superior a las clásicas pilas alcalinas, por lo que podrás disfrutar de tu dispositivo más tiempo. Por otro lado, cada una de ellas puede recargarse hasta 500 veces, así que tendrás pilas para años y años sin que la capacidad de ellas merme, tal y como indica el fabricante del producto.

Puedes pensar que no hay diferencia entre unas pilas y otras, pero te aseguramos que las pilas recargables no son idénticas a las convencionales, ya que al poder ser recargadas hasta 300 veces, podrán ser utilizadas hasta 1.000 veces más que las convencionales, y además contaminan menos, ya que al poder ser utilizadas durante más tiempo, no compramos tantas y por tanto no desechamos tantas al medioambiente. ¿Qué te parecen estas ventajas? Algunos de los comentarios que circulan en redes sobre este pack de pilas recargables indican que las mismas son perfectas para utilizarlas en cámaras y flashes fotográficos, puesto que permiten realizar disparos con mucha más rapidez que las pilas normales, así que no lo dudes más y hazte con este set ya con esta gran oferta.