El pack de cuchillas en oferta para un afeitado perfecto

Miércoles, 20 septiembre 2017

Si hay algo que muchos hombres detestan eso es sin duda el afeitado, ya que es tan rutinario que se vuelve monótono. Si a ello le sumamos la cantidad de tirones y cortes que el afeitado provoca en nuestra piel, gusta aún menos. No obstante, estoy seguro de que eso es porque aún no has dado con la cuchilla perfecta para tu tipo de piel, pero no te preocupes, puesto que El Mejor Precio te trae hoy una auténtica ganga, un pack de 8 cuchillas Gillette Fusion Proglide Power por tan solo 26,99 euros, el cual está valorando en más de 35 euros en otros establecimientos.

Este pack, además de ser muy barato, pondrá fin definitivamente a tu problema con las otras cuchillas, ya que cuentan con una tecnología de afeitado de 5 hojas situadas a poca distancia, lo que te permitirá disfrutar de un afeitado cómodo y suave en el que los tirones y los cortes serán cosa del pasado. Además, si eres un fiel seguidor de la marca y ya cuentas con otros productos, podrás utilizar estas cuchillas con todas las maquinillas Gillette Fusion, independientemente de que sean Power o no.

Por si fuera poco lo que ya te he contado, las mismas incluyen un recortador de precisión, por lo que son capaces de llegar a las zonas más difíciles, es decir, patillas, debajo de la nariz, etc, así como también cuentan con un protector flexible de confort para ofrecer un afeitado más apurado y un micropeine para dejar el pelo perfectamente perfilado.

Sin duda una oferta que no puedes dejar pasar si eres de los que continuamente está afeitándose, ya que además de que ahorrarás económicamente, dejarás de sufrir por cortes y tirones. ¡Hazte con ellas!