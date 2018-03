La original zapatilla de 'Primark' que puede arrasar como la taza de Chip Está a la venta tanto en tiendas online como físicas y promete ser un éxito por su gran comodidad IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 10:55

Primark lo ha vuelto a hacer, tras lanzar su batamanta última. Cuando parecía que ningún producto podría superar el boom causado por la venta de Chip, la amigable taza de ‘La Bella y la Bestia’, Primark lo ha vuelto a hacer. En las últimas semanas ha comenzado a comercializar un artículo que promete ser un éxito de ventas, y es que muchos, especialmente los deportistas, venimos pidiéndolo a gritos desde hace tiempo.

Dicho producto estrella, que se puede encontrar aprovechando los descuentos de la marca, no es otro que las nuevas zapatillas deportivas que ya puedes adquirir tanto en tiendas físicas como online y además con descuento. Estas zapatillas no son unas zapatillas de deporte normales y corrientes, ya que cuentan con una cualidad única y muy apreciada por los que día a día entrenan para cultivar su aspecto físico, ya sea realizando ejercicios de peso muerto, corriendo en la cinta o saliendo con la bici a recorrerse la ciudad.

La cualidad que las hace únicas reside en el hecho de que se trata de unas zapatillas sin cordones. Sí, querido, se acabó lo de tener que parar en mitad del ejercicio porque se han desatado los cordones. Además, también son elásticas, por lo que, a priori, las tallas dejan de ser un problema.

Sobre su aspecto y diseño poco se puede decir, salvo que se trata de un modelo en color negro y con suela alta en color blanco, tonalidades típicas para este tipo de calzado. No obstante, no creas que sólo podrás utilizarlas para hacer deporte, ya que las mismas son perfectas para combinar con otro tipo de prendas para crear un look urbano y ‘sporty’.

Probablemente ahora te estarás preguntando cuántos millones cuesta esta maravilla, pero tampoco tienes que preocuparte del precio, ya que las mismas cuestan sólo 16,99 euros. ¿Ves como se va a convertir en un éxito de ventas? ¡No pierdas el tiempo y hazte con las tuyas!