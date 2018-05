El original pantalón de Stradivarius que presenta Laura Escanes cuesta sólo 10 euros Instagram La prenda se ha agotado en la web pero está disponible en las tiendas físicas ANA ÁVILA Martes, 15 mayo 2018, 08:32

La famosa youtuber y modelo española, Laura Escanes, ha sorprendido a todos por lucir unos looks muy low cost en sus últimas publicaciones de Instagram, y es que la joven influencer se encuentra colaborando con la firma de Inditex, Stradivarius.

El diseño que ha enamorado a la esposa de Risto Mejide es un short fluido con un print floral con fondo verde que tan solo cuesta 9,99 euros, desde que Laura publicara la foto con el pantalón, la prenda se ha agotado por completo en la web. Sin embargo, sí que hemos podido encontrarla en tiendas físicas.

El mismo modelo, con el mismo precio, pero con distintos estampados sí se encuentran disponible en la web y puedes comprarlos con llamativos descuentos.

La joven ha combinado este short con una camiseta básica blanca y un blazer del mismo tono verde que el pantalón, un color muy en tendencia esta temporada. Ambas prendas, también disponibles en Stradivarius.

La esposa de Risto Mejide, no solo triunfa en el mundo de la moda, su libro, Piel de Letra es un éxito. En él, la influencer ha confesado secretos oscuros de su pasado. No ha pasado desapercibida una violación o el maltrato que sufrió por parte de su ex pareja.