El organizador de maquillaje que arrasa en Youtube y puede ser tuyo con descuento Un producto muy famoso que arrasa en Amazon con un 64% de descuento ANA ÁVILA Domingo, 13 mayo 2018, 10:19

La organización del maquillaje no es nada fácil, uno de los mayores problemas es tenerlo ordenado y a la vista, porque si no siempre acabamos usando los mismos productos. El labial que te encanta y que hace un mes que no ves o la máscara de pestañas que está en el fondo del cajón.

Muchas youtuber suben vídeos sobre 'Mi colección de maquillaje' o 'Cómo organizo mi maquillaje', pues bien, no es nada raro ver un organizador transparente en esos vídeos y es que todas lo utilizan.

Hasta ahora era un producto difícil de encontrar y con un precio elevado, pero ahora se vende en Amazon con descuento, hasta de un 64%.

El organizador en cuestión es acrílico, transparente, para visualizar todo su contenido y localizar todos los productos lo más rápido posible. La caja está compuesta por dos partes, la inferior tiene 6 cajones y la parte de superior formada por 16 compartimentos.

La caja es desmontable por lo que pueden usarse las dos partes por separado. Un producto perfecto para almacenar gran cantidad de maquillaje de la forma más práctica posible por tan solo 23,99 euros.