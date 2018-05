El 'ofertón' en zapatillas que arrasa: más de 25€ de descuento en las Converse All Star Una de las prendas de moda que causa furor en redes sociales IDEAL.ES Viernes, 4 mayo 2018, 15:37

Es evidente que las zapatillas Converse no necesitan presentación. De hecho, prácticamente podríamos decir que son las zapatillas más míticas del mercado. No es de extrañar, por tanto, que las Converse Chuck Taylor All Star estén triunfando en redes sociales. Estas zapatillas tienen un corte bajo, la suela de caucho vulcanizado y cierre de cordones, y están encantando a todos los clientes que las han adquirido.

Cabe destacar que las Converse All Star tienen una puntera de goma, una línea roja divide la suela en dos por los laterales y otra línea negra divide la suela de la lona de la zapatilla.

El único problema para muchos posibles compradores es que las Converse Chuck Taylor All Star tienen un precio de 65 euros que, pese a su calidad, es elevado para muchos.

Sin embargo, gracias a este exclusivo descuento, podrás obtener las citadas zapatillas con más de 25 euros de rebaja, ya que se queda exactamente en 39,78 euros, envío incluido.

¿Cómo conseguir el descuento?

Para obtener este descuento exclusivo para los lectores de IDEAL, valorado en más de 25 euros para las Converse All Star, basta con introducir el código IDEALALLSTAR en el momento de la compra, siguiendo este enlace.

De esta forma, podrás comprar las Converse All Star con descuento siguiendo la secuencia de pago habitual de Zacaris e incluyendo el código de IDEAL.