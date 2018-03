4 ofertas de la 'Super Week' de Ebay que no puedes perderte El gigante comercial online ofrece descuentos de hasta el 60% en todo tipo de productos FRAN JUSTICIA Miércoles, 21 marzo 2018, 08:37

Dicen que la primavera la sangre altera y hoy precisamente ha llegado esta estación a nuestras vidas pero, lejos de alterar la sangre, que también, lo que ha alterado son los precios, o al menos eso es lo que podríamos decir si echamos un vistazo a Ebay, y es que el gigante comercial online está ofreciendo descuentos de hasta el 60% en todo tipo de productos con motivo de su ‘Super Week’.

Esta promoción sólo estará disponible hasta el domingo y podrás beneficiarte de ella haciendo uso del cupón eBay de Descuentos Ideal. La misma afecta a una gran variedad de artículos, desde móviles y ordenadores hasta televisores, pasando por prendas y calzado o artículos de ocio y deporte.

Si entras en la página web de eBay podrás conocer con detalle todos los artículos que se encuentran rebajados con motivo de esta promoción especial con la que el gigante comercial da la bienvenida a la primavera. Además, como también podrás comprobar puedes beneficiarte de envío gratuito en los pedidos que incluyan productos de esta lista de artículos con descuento.

Las ofertas son muchas, pero me he percatado especialmente de cuatro que, a mi parecer, resultan más que interesantes. ¡Te las cuento a continuación!

1. Oferta en electrónica: Xiaomi Mi Mix 2

Su precio oficial de mercado oscila los 500 euros, pero gracias al descuento que te ofrece eBay podrás llevarte a casa este potente Smartphone por tan sólo 399,99 euros, lo que quiere decir que ahorrarás aproximadamente 100 euros en su compra. Además, se trata de la versión que posee 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, por lo que ejecutará aplicaciones con gran fluidez y podrás almacenar todo tipo de archivos sin problemas.

2. Oferta en casa y jardín: Krupss Nespresso Inissia

Uno de los pequeños placeres de la vida es sin duda tomar un buen café y si hablamos de buen café, sin duda también tenemos que mencionar la Krupps Nespresso Inissia, una cafetera que podrá ser tuya gracias a la ‘Super Week’ de eBay por tan sólo 59,99 euros, mientras que su precio oficial de mercado es de 99,99 euros.

3. Oferta en moda: Polo Joma Bali para hombre

En caso de que no hayas comprado aún el regalo para tu padre con motivo del Día del Padre, que se celebró hace unos días, estoy seguro de que esta oferta de la ‘Super Week’ de eBay te va a venir genial, ya que puedes adquirir un polo para hombre de la famosa firma textil Joma Bali por tan sólo 9,95 euros. Un importe que resulta toda una ganga si tenemos en cuenta que el precio oficial de este artículo oscila los 33 euros. ¡Casi nada!

4. Oferta en ocio y deporte: Multiestación musculación Fitfiu

La primavera ha llegado y por ende cada vez falta menos para lucir palmito en la playa o la piscina, ¿ya has comenzado la ‘Operación Bikini’? Si no has empezado aún, todavía tienes una oportunidad de lucir un torso esculpido por los dioses este verano, ya que con la multiestación de musculación Fitfiu pondrás a tono tu cuerpo, tonificando y perdiendo grasa. ¡Hazte con ella por 169 euros! La misma multiestación cuesta en otros establecimientos 509 euros, ¿qué estás esperando?

Como te he dicho, estas son sólo algunas de las ofertas que puedes aprovechar en eBay, pero te animo a entrar en su página web para conocer otros descuentos que podrían resultarte tentadores.