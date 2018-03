3 ofertas de HP que no puedes dejar escapar La marca celebra su aniversario con una serie de descuentos en diversos productos FRAN JUSTICIA Viernes, 2 marzo 2018, 10:17

¿Necesitas un ordenador de sobremesa? ¿Quizá estabas buscando un portátil barato? Espera, ¿pensabas comprar una impresora? Si tu respuesta a alguna de estas cuestiones ha sido un ‘sí’ rotundo y por esperar a principios de mes para cobrar se te han pasado las rebajas, hoy es tu día de suerte.

¿Por qué? Básicamente porque en HP están celebrando su 15º aniversario y con motivo de esta fecha tan especial podrás beneficiarte de descuentos y rebajas en una amplia variedad de productos, entre los que se incluyen dispositivos como los anteriormente mencionados. Eso sí, para beneficiarte de esta rebaja exclusiva tendrás que hacer uso del cupón descuento HP que tienes disponible en Descuentos Ideal. ¡Así de fácil!

La promoción principal que ofrece la conocida marca con motivo de su aniversario reside en un descuento del 15% para todos los artículos de su tienda online. Además, determinados productos cuentan con otro tipo de ofertas, por lo que a continuación he realizado una selección de las tres mejores ofertas. ¡Toma nota!

1. Portátil HP 15-bw000ns

Su precio oficial de mercado era 349 euros, sin el descuento del 15º aniversario de HP Store te costaría 339 euros, pero es que con dicho descuento aplicado te lo puedes llevar a casa por 288 euros. Entre sus cualidades destaca su batería de larga duración, los 4 GB de memoria RAM, la pantalla WLED HD de 15,6 pulgadas, su procesador, un AMD Dual-Core E2-9000e y la capacidad de almacenamiento de su disco duro, con alrededor de 500 GB. Es una buena alternativa para los más jóvenes, ya que les permitirá ejecutar con eficacia todo tipo de aplicaciones necesarias para sus labores estudiantiles.

2. PC All in One HP Pavilion 24-r030ns

Si prefieres un ordenador de sobremesa este PC All in One se convertirá en tu nuevo mejor amigo. Su precio oscila en diversos establecimientos los 699 euros, pero con el descuento del 15º aniversario de HP Store lo recibirás en casa por tan sólo 594,15 euros, ¿qué te parece? Cuenta con Windows 10, procesador Intel® Core™ i3-7100T, tarjeta gráfica Intel® HD Graphics 630, memoria RAM de 8 GB, disco duro SATA de 1 TB y pantalla FHD IPS ZBD de 60,4 cm, o lo que es lo mismo, de 23,8 pulgadas.

3. Impresora HP DeskJet 3735 Multifunción

Esta impresora es perfecta para un uso doméstico y no profesional, por lo que si estabas buscando una impresora con estas cualidades, deja de buscar, ya que la has encontrado. Se trata de una impresora multifunción de color que funciona mediante inyección térmica de tinta HP. Además, la misma posee función HP ePrint y realiza impresiones, copias y escaneos de todo tipo de documentos. Aunque valía 69 euros, gracias al descuento con motivo del 15º aniversario de HP podrás comprarla por tan sólo 59,42 euros.