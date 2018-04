3 Ofertas del día de FNAC en portátiles que deberías aprovechar El establecimiento ofrece descuentos en este tipo de productos con motivo de la promoción ‘Días Tech’ FRAN JUSTICIA Jueves, 5 abril 2018, 09:32

El drama se avecina a nuestras vidas cuando encendemos el portátil y se apaga automáticamente. Lo que bien podría ser un mero problema de batería nos desvela que nuestro gran aliado ya no es el mismo de antes y por ende, debemos sustituirlo.

Si te sientes identificado con esta situación estoy seguro de que ahora mismo estarás buscando como loco un nuevo portátil, pero por mucho que lo necesites tanto como el comer, no compres el primero que veas, y es que así no solo no ahorrarás en su compra, sino que además te llevarás a casa un modelo que igual no es exactamente lo que necesitas.

Afortunadamente FNAC está celebrando justo esta semana sus ‘Días Tech’, por lo que es muy fácil conseguir un portátil eficaz y barato al mismo tiempo. ¿Cómo? Haciendo uso del código descuento FNAC de Descuentos Ideal. A continuación, te dejo algunos de los portátiles que puedes llevarte a casa con descuento gracias a dicha promoción. ¡Seguro que alguno te interesa!

1. 9% de descuento en HP Notebook 15-bs013ns

Este dispositivo cuenta con sistema operativo Windows 10 Home de 64 bit y posee un procesador Intel Core i3 de 2GHz, el cual te permitirá ejecutar de forma eficaz varios programas de forma simultánea. Además, tiene 8 GB de memoria RAM y una batería de larga duración por lo que es perfecto para realizar todas tus tareas diarias con éxito estés donde estés.

2. 15% de descuento en Convertible 2 en 1 Lenovo Yoga 720-15IKB

A veces nos cuestionamos si es mejor trabajar con una tablet o con un portátil pero, ¿por qué elegir una de las dos cuando puedes tener ambas en una sola herramienta? El instrumento del que te hablo es este excelente Convertible 2 en 1 Lenovo Yoga 720-15IKB, con el que podrás decidir si prefieres trabajar con un portátil o bien con una tablet de forma rápida y sencilla. Elijas lo que elijas, te llevarás a casa un dispositivo con Windows 10 Home de 64 bit, procesador Intel Core I7-770HQ de 2,8 GHz y memoria RAM ampliable hasta 16 GB.

3. 18% de descuento en Microsoft Surface Pro

Se trata de uno de los últimos lanzamientos de Microsoft, por lo que estamos ante uno de los dispositivos más actualizados del mercado. El precio del mismo supera los 1.000 euros, pero gracias a FNAC y a su descuento exclusivo para socios podrás llevártelo a casa con un 18% de descuento. Sus cualidades son muchas y muy diversas, pero a grandes rasgos te puedo decir que carga un sistema operativo Windows 10 Pro, posee 4 GB de memoria RAM, ejecuta un procesador Intel Core i5 de 7ª generación y lo más importante, cuenta con una pantalla PixelSense de 12,3 pulgadas que te ofrecerá imagen 4K.